'만년필 회사' 대표 된 김진표, 외조부 유지 받들어 문화재단 출범

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그룹 패닉의 멤버이자 래퍼 김진표가 가업을 이어 국내 대표 필기구 기업인 한국파이롯트 공동 대표이사로 활동 중인 가운데, 공익 문화재단 이사장으로 새 출발에 나섰다.김진표가 이사장을 맡은 재단법인 고홍명·함은숙 문화재단은 지난 13일 서울 종로구 서울돈화문국악당에서 출범 기념식을 열고 공식 활동의 시작을 알렸다. 이날 행사에는 문화예술계 관계자들이 참석해 재단 설립 취지와 향후 방향성을 공유했다.고홍명·함은숙 문화재단은 한국빠이롯드만년필을 설립한 김진표 이사장의 외조부 고(故) 고홍명 회장과 함은숙 사장의 뜻을 기리기 위해 설립된 공익 문화재단이다. 평생 한국 필기구 산업에 헌신해 온 두 사람의 철학을 이어받아 '쓰는 것을 지지하는 재단'을 핵심 가치로 내세웠다.특히 이번 재단 출범은 고홍명 회장이 생전 남긴 재단 설립 의지가 약 10년 만에 실현된 것으로 알려져 의미를 더했다.김진표는 외조부가 남긴 오래된 일기를 정리하던 중 재단의 방향성에 대한 영감을 얻었다고 밝혔다. 특히 아흔의 나이에 남긴 마지막 일기 속 흐트러진 글씨를 보며 "반듯하지 않은 글씨에도 삶의 흔적과 감정이 담겨 있다"는 점을 느꼈고, 이것이 재단 철학의 출발점이 됐다는 설명이다.재단은 앞으로 창작자 지원과 '쓰기' 문화 확산을 위한 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 이를 위해 서울 종로구에 다목적 창작·전시 공간 '스튜디오 고함'을 마련했으며, 전시와 출판 행사, 문화 프로그램 등을 운영할 계획이다.재단의 첫 프로젝트인 '고함 악필 대회'도 공개됐다. "세상에 아름답지 않은 글씨는 없다"는 슬로건 아래 진행된 이번 대회에는 약 2주 동안 총 7307점의 작품이 접수됐다. 작사가 김이나와 캘리그래피 작가 공병각이 심사에 참여했으며, 총 26점의 수상작이 선정됐다. 수상작 전시 '악필, 그 울림.'은 오는 14일부터 약 두 달간 스튜디오 고함에서 무료로 공개된다.김진표 이사장은 "'쓰는 것을 지지하는 재단'으로서 창작자 지원과 쓰기 문화 확산을 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)