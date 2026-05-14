[현장영상] '거대 로봇' 안에 들어간 왕싱싱 CEO, 벽돌 준비하더니

지난 12일 중국 로봇 기업 유니트리 로보틱스는 지난 12일 탑승이 가능한 변신형 메카 로봇 '유니트리 GD01(Unitree GD01)'을 공식 출시했습니다.



GD01의 무게는 탑승자를 포함해 약 500kg이며 이족 보행과 사족 보행을 상황에 따라 실시간으로 전환할 수 있습니다.



가격은 약 8억 5천만 원대이며, 유니트리 측은 단순 연구용이 아닌 실제 판매 및 생산이 가능한 세계 최초의 '양산형 유인 메카 모델'이라고 강조했습니다.



로봇의 자세한 제원은 알려지지 않았으나 향후 추가 정보가 공개될 것으로 보입니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스부)