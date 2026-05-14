[정치쇼] 신장식 "조국은 민주당 정신 이어받을 동지, 김용남은 동업자…단일화 의지는 여전해"

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▷김태현 : 경기 평택을은 이번 재보궐선거 지역 중에서 가장 관심을 모으는 곳 중 하나입니다. 이곳에 출마한 조국혁신당 조국 후보의 선거 진행상황은 어떤지, 평택을의 판세는 어떻게 읽고 있는지 조국혁신당의 신장식 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶신장식 : 안녕하세요. 신장식입니다.▷김태현 : 잘 되고 있습니까?▶신장식 : 뭐 겸손한 자세로 열심히 하고 있습니다.▷김태현 : 잘 되고 있습니다가 아니고 열심히 하고 있다? 열심히보다 잘 돼야 되는 거잖아요. 선거는 결과니까요.▶신장식 : 결과는 평택 주민들이나 우리 국민들이 선택을 하시는 거고요. 저희들은 최선을 다해서 국민들께 겸손한 자세로 최선을 다하는 것이 우리의 도리이지요.▷김태현 : 의원님, 방금 전에 김영진 의원 인터뷰 끝나고 나가시고 우리 신장식 의원 들어오실 때 두 분이 인사를 나누셨는데요. 저는 들었어요. 우리 신장식 의원이 김영진 의원에게 “의원님, 도와주십시오.” 그러시더라고요.▶신장식 : 네.▷김태현 : 선거판에서 상대 당의 실력자 의원에게 뭘 도와달라고 하는 겁니까?▶신장식 : 모든 분들에게 다 도와달라고 하고 있지요. 조금만 도와주십시오.▷김태현 : 에이...▶신장식 : 아니, 정말로요.▷김태현 : 국민의힘 의원 만나면 도와달라고 안 할 거잖아요.▶신장식 : 국민의힘 의원님들한테도 도와달라고 하지요.▷김태현 : 에이, 진짜요?▶신장식 : 도와주십시오.▷김태현 : 뭘요?▶신장식 : 괄호 열고, 괄호 닫고가 있을 뿐이지요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 모든 분들에게 도와달라고 하지요.▷김태현 : 왜냐하면 더불어민주당이 김영진 의원도 대통령하고 가깝고, 워낙 또 실력자 의원이시고, 영향력 있는 의원님한테 자연스럽게 도와달라고 하는 건 여러 가지 함의가 있는 것 같아서요.▶신장식 : 아니면 뭐 현실정치에서는 지금,▷김태현 : 단일화요?▶신장식 : 단일화는 지금 당장 꺼내서 얘기할 수 있는 게 아니에요. 그리고 이 부분에 대해서 오해가 있으실 수 있는데, 저희 조국혁신당은 평택에서부터 시작을 해서 모든 곳에서 한번도 스탠스가 바뀐 적이 없어요. 우리는 국힘제로, 부패제로다. 그리고 평택에 있어서는 그 후보가 출마선언을 한 이후에 첫 질문이 단일화였단 말이지요. 그래서 그때부터 지금까지 경쟁력을 스스로 입증할 때다. 그래서 평택시민들께서 누가 더 좋은 정치인인지, 평택을 잘 발전시킬 수 있고, 한국 정치에 유의미한 역할을 할 수 있는지를 선택할 시간을 준 이후에 나와야 될 얘기다. 아직 저는 그 시간이 오지 않았다라고 생각을 하고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그럼에도 불구하고 언제나 우리는 국힘제로를 위해서 열려 있습니다. 국힘 좋은 일 시킬 선택을 하지는 않을 것이다.▷김태현 : 그런데 김용남 후보가 저랑 인터뷰할 때 그러더라고요. 국힘제로 한다면서 유의동 후보를 공격해야지 왜 나만 공격하냐고. 그게 민주당 제로지 무슨 국힘제로냐고.▶신장식 : 그거는 이걸 생각하셔야 돼요. 본인이 지금 검증의 시간이 꽤나 아프신 것 같은데요. 그런데 지금 유의동 후보를 거기서 거론하는 거는 적절치 않아요.▷김태현 : 왜요?▶신장식 : 왜냐하면 이미 김용남이냐 조국이냐라는 것으로 판세가 짜여 있는데, 우리는 의식적으로 유의동에 대해서 이야기를 하지 않아요.▷김태현 : 유의동 후보를 키워주는 거예요?▶신장식 : 그러니까요. 이미 판세가 둘 중에 한 사람으로 판세가 돼 있는데 굳이 3위 후보를 거론을 하면서 거기에 끼어들이는 것은 다른 정치적 의도가 있는 것일 뿐이지. 선거 선수들은 다 그렇게 생각하고 있을걸요? 왜 1위, 2위 이야기하는데, 3위를 갖다 끄집어들입니까. 그럴 이유가 없어요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 유의동 후보는 현장에 나가 보면 3선 10년 하는 동안 한 게 뭐 있어? 이걸로 이미 평가가 끝났어요.▷김태현 : 그런데 김용남 후보는 그러더라고요. 본인은 레드라인을 넘지 않는다.▶신장식 : 무슨 레드라인이에요?▷김태현 : 그러니까 예를 들면 조국 후보에 대한 네거티브는 아직까지는 그렇게 심하게 하지는 않겠다 이런 얘기를 하거든요.▶신장식 : 범죄자 알러지 얘기가 그게, 그거는 네거티브거든요. 그러니까 네거티브와 검증의 기준이 있어요.▷김태현 : 김용남 후보가 이 얘기하잖아요. 나는 그래도 아무리 나를 비판을 하고 본인도 뭐 잘못한 게 있을 수는 있지만, 나는 대법원 유죄 확정판결을 받지는 않았어 이런 얘기를 하던데요.▶신장식 : 그런 게 네거티브예요. 유죄 확정판결 뭐 판결문 갖다가 토론하자고 하시는데 그러면 해 보시든가, 판결문 갖다가 토론 한번 해 보시든가.▷김태현 : 그런데 그런 얘기가 나오면 조국 후보한테는 안 좋지 않아요?▶신장식 : 지금 김용남 후보는 본인의 질문에 대해서 제대로 답변을 안 하고 계세요. 본인에게 던져진 질문 있지요? 세월호, 이태원, 위안부, 백남기. 저는 솔직히 좀 이해할 수 없었던 게 세월호 관련해서는 일부 사과를 하셨어요. 만시지탄이지만 잘하셨습니다. 그런데 다만 두 가지를 더 하셨어야 되는 거 아닌가. 하나는 뭐냐 하면 본의 아니게, 진의와 다르게 이런 말은 사과문에서 쓰면 안 되는 말이에요. 그러니까 바로 세월호 유족들이 또 반대하잖아요. 그다음에 왜 쪼개기 사과를 하세요? 이태원에 대해서 무슨 참사포르노다, 퇴진이 추모다라는 구호는 북한의 지령이다 이런 말씀하셨잖아요. 이거는 또 여론이 들끓으면 그때 가서 또 사과하실 건가. 이건 너무 이상해요.▷김태현 : 예를 들어서 의원님, 이거 일종의 민주진보 전체 범여권 내의 내전일 수도 있는 건데요.▶신장식 : 아니에요.▷김태현 : 아니, 범여권 내에요. 그러면 김용남 후보의 과거 발언을 소환해서 공격을 하시고, 만약에 김용남 후보보고 아, 그래? 그러면 조국 후보가 옛날에 뭐 했나 보자. 그러고 판결문 가지고 해서 양측의 공방이 붙으면 결국 중도보수층은 어쩔지 몰라도 민주당 지지층 내에서는 우리가 유리하다 이렇게 판단하시는 거예요?▶신장식 : 아니요, 글쎄요. 우리가 유리하다, 우리가 불리하다 이런 문제가 아니고요.▷김태현 : 김용남 후보랑 전면전으로 붙어도?▶신장식 : 이게 중요한 건 검증과 네거티브의 차이가 있어요. 첫 번째, 사실에 근거한 거냐. 두 번째, 후보의 선택이나 의지가 적용된 거냐. 그렇지요? 뭐 아버지가 뭘 잘못했어, 그걸 가지고 아들을 비판하고 딸을 비판할 수는 없잖아요. 후보의 선택은 아니니까요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 세 번째는 자질과 업무역량과 관련된 건데요. 우리가 던진 질문은 그 세월호, 이태원, 백남기 소위 민주진보진영의 정치인이라면 그 사실을 가지고 얘기한 거고, 자질과 관련해서 민주진보진영의 가치를 제대로 가지고 있느냐의 가치에 대한 사실에 근거한 질문이에요.▷김태현 : 그러니까 검증이다?▶신장식 : 당연하지요.▷김태현 : 그러면 판결문은 아니에요?▶신장식 : 아니, 그거 가지고 하시라니까요. 하시라고요. 하셔도 저는, 할 수 있으면 하시라. 판결문에 대해서는 제가 2019년부터 판결문과 그 과정에 대해서는 전체를 다 저도 알고 있어요.▷김태현 : 잘 아시잖아요.▶신장식 : 잘 알지요. 그때 뭐 장용진 기자, 양지열 변호사 등과 함께 양신장이라고 셋이서 과정과 판결문 다 알고 있어요. 지금 김용남 후보가 하는 이야기들은 판결문에 있는 것도 있지만 일부 왜곡해서 지금 이야기하고 계시는 부분이 있고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 더군다나 조국이 최정점이라고 얘기하는 동영상이 남아 있는데 조국 일가라고 나는 얘기했다. 오히려 조국 일가를 조국이라고 신장식과 조국혁신당이 슬그머니 거짓말을 했다고 얘기하셨어요. 이거 제가 문제삼고 있지 않고 참고 있습니다. 슬그머니 저에게 거짓말을 했다라는 식으로 얘기하셨거든요. 그런데 실제로 조국이 최정점이다 이렇게 얘기를 했어요. 판결문 어디를 찾아봐도 조국은 권력형 비리의 주범이라고 나와 있지 않아요. 오히려 아니라고 나와 있지요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 조국 일가, 소위 오촌 조카 조범동은 정경심에게 사실은 사기를 친 사람인데요. 그거를 묶어서 슬그머니 나는 조국 일가라고 얘기를 했는데, 왜 슬그머니 말을 바꾸냐라고 거짓말로 변명을 한 분이 김용남 후보세요. 그런데 이렇게 하시면 안 되는 거예요. 제가 이 얘기 안 하려 그랬는데 지금 질문을 하니까 말씀드리는 거예요. 슬그머니 거짓말한 사람이 누구냐.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네.▷김태현 : 의원님, 얘기 들어보니까 지금 단일화가 부산 북갑도 있고, 평택을도 관심인데요. 지금 그러면 조국 후보하고 김용남 후보하고 거의 과거에 상대가 했던 거 파헤쳐서, 파묘해서 지금 네거티브, 검증 또는 이게 붙는 거잖아요.▶신장식 : 검증과 네거티브는 정확하게 다르게 써주세요.▷김태현 : 검증이라고 할게요.▶신장식 : 네.▷김태현 : 붙는 거잖아요. 이러면 단일화가 부산 북갑보다 더 어려워지는 거 아니에요?▶신장식 : 저희들은 그 원칙에 따라서 할 겁니다. 국힘 좋을 일은 안 시켜요. 그리고 경쟁력이 어느 정도 검증된 시점까지 시간이, 평택시민들이. 그런데 지금 검증의 문을 닫은 건, 지금 어디서 보니까 김용남 후보가 그러시데요? 김용남 후보가 정청래 대표를 만났더니 뭐 단일화는 금지어다 이렇게 얘기를 했다고 하시더라고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그러니까 단일화 문을 닫고 있는 분은 제가 보기에는 김용남 후보인 거 같은데요.▷김태현 : 그러면 조국혁신당은 열려 있다?▶신장식 : 조국혁신당은 처음부터 끝까지 한번도 변한 적이 없어요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 경쟁력을 입증하는 기간이 필요하다. 그리고 국힘제로라고 하는 것은 우리 당의 기본적인 이번 선거의 원칙이다. 국힘제로를 위해서 우리 당 후보들 황운하 의원 세종에서 지지선언하고 선거연대했지요. 대구에서는 정한숙 동구청장 후보, 그다음에 창원에서는 심규탁, 그다음에 심지어는 김해 같은 경우에 거기는 진보당 후보까지 있어서 삼자 단일화가 잘 진전이 안 돼요. 그래서 우리 당의 이봉수 후보가 진보당과 민주당 후보도 단일화해라, 내가 먼저 테이블 빠질 테니까. 삼자로 복잡하면 양자 간에라도 해라라고 해서 단일화 촉구를 위해서 사퇴하기도 했어요. 국힘제로를 위해서 우리는 지금 5명, 6명째 지금 후보들이 지지 선언하고, 강원도에서도 우상호 지지선언을 했어요.▷김태현 : 그러면 평택을에서도 만약에 유의동 후보가 확 치고 올라간다든지, 또는 황교안 후보가 사퇴해서 보수 쪽도 단일화가 된다든지 이러면,▶신장식 : 그러면 그거는 다른 국면인 거예요.▷김태현 : 그러면 급해지겠네요?▶신장식 : 그건 다른 국면인 거예요. 거기에 대해서 민주당이 어떤 판단을 하실지는 모르지요. 금기어라고까지 얘기를 하셨으니까요. 하지만 우리는 원칙을 단 한번도 바꾼 적 없다.▷김태현 : 알겠습니다.▶신장식 : 경쟁력 검증, 그리고 국힘제로.▷김태현 : 그런데 의원님, 조국 후보가 조국혁신당 당대표잖아요. 또 민주진보진영의 유력한 차기 대선후보이기도 하고요.▶신장식 : 그렇게 평가해 주셔서 감사합니다.▷김태현 : 아닌가요?▶신장식 : 아니, 뭐.▷김태현 : 어쨌든 그런데 우리가 더 민주당스러워, 포스터에도 내가 더 민주당스럽다. 내가 더 이재명 대통령의 성공을. 그게 좀 뭔가...▶신장식 : 이게 말하자면요.▷김태현 : 조국혁신당 대표인데 내가 민주당스럽다 그러니까 뭔가 좀.▶신장식 : 이걸 가지고 왈가왈부 말이 있는데요. 대표가 드리는 말씀이 있어요. 김대중 전 대통령님의 민주주의에 대한 불굴의 의지, 노무현 전 대통령님의 일관성과 진정성, 문재인 전 대통령님의 품격, 이재명 대통령님의 검찰개혁에 대한 확고한 의지와 유능함, 효능감이라고 하지요. 그거를 어떻게 잘 계승하고 발전시켜서 제5기 민주정부로 만들어갈 거냐. 그게 민주당답고, 민주당스러운 것이지.▷김태현 : 네.▶신장식 : 실용적 필요에 따라서 어느 정도 기회를 받은 분들이 민주당의 아까 말씀한 DJ의 의지, 노무현의 진정성, 문재인 전 대통령의 품격, 이재명 대통령의 검찰개혁에 대한 확고한 의지를 가지고 있는 것이냐 판단해 보시라는 겁니다. 동지와 동업자는 다릅니다.▷김태현 : 민주진보진영 입장에서 봤을 때 나 조국은 가치를 이어받는 동지이고, 김용남 후보는 보수진영에서 넘어온 동업자다? 뭐 이런 말씀이시네요?▶신장식 : 국민들이 보기에는 그러실 수 있지요. 어떤 프로젝트 하나를 같이 할 수 있고, 거기서도 우호적으로 더 정이 쌓일 수도 있고요. 그러면서 서로가 서로 바꿔가는 거라고 저는 생각을 합니다.▷김태현 : 그리고 예전에 유시민 작가가 얘기했던 ABC 중에서 나 조국은 A이고, 김용남 후보는 B다 이런 거예요?▶신장식 : ABC는 초콜릿 아니에요?▷김태현 : 그래요? 알겠습니다. 이거 질문드릴게요. 월세를 처음에 2개월 했다가 바로 1년으로 바꾸고, 왜 1년 했어? 그랬더니 평택을에서 1년마다 이사 다니겠다.▶신장식 : 그거 필요해요.▷김태현 : 이게 사실 흔한 초식은 아니어서요.▶신장식 : 그런데 2개월하고 12개월로 바꾼 건 지금은 그렇고, 그다음에 바로 바꾼 거라고 저는 알고 있어요.▷김태현 : 그래도 처음부터 12개월 하지 그러면 왜.▶신장식 : 처음에는 그쪽에서 12개월 할 수 있는 조건이 안 됐대요. 그런데 얼른 들어가야 되고, 선언하자마자 바로 사무실하고 집 구해서 이사하는 것이 1번이었어요.▷김태현 : 왜냐하면 딱 2개월, 이게 선거 끝날 때까지여서요. 3개월도 아니고요.▶신장식 : 아니에요. 그거는 그쪽에서 그렇게 얘기됐던 거고요. 임대인 쪽에서 그런 요구가 있었던 것으로 저는 알고 있고요.▷김태현 : 처음에는 2개월만 했다가.▶신장식 : 조건을 봤다라고 하는 거예요, 그 이후에는 이제. 그다음에 이사 이거는 평택은 가보시면 진짜 서로 다른 세상이에요.▷김태현 : 그런데 거기 넓기는 하지요.▶신장식 : 넓어서 문제가 아니고, 평택 동부 쪽은 고덕국제신도시를 중심으로 해서 완전히 신도시. 그다음에 평택 서부 쪽은 아산호와 평택호가 같은 호수의 다른 이름이거든요. 충청도랑 면접해 있는 완전 농촌이에요. 정말 달라요. 가보면 와, 이거 다른 두세 개가 하나로 뭉쳐 있구나.▷김태현 : 그래서 두 개 다 경험하기 위해서 그렇게 하겠다?▶신장식 : 진짜로 필요합니다.▷김태현 : 유의동 후보가 진정성 있는 거냐고 계약서 한번 공개하라는데 할 용의도 있으세요?▶신장식 : 그건 뭐 모르겠습니다. 계약서야 공개 못할 이유가 저는 없어 보이는데요.▷김태현 : 그러니까요.▶신장식 : 유의동 후보님은,▷김태현 : 월세 쇼핑이다 뭐 이렇게 얘기하던데요. 강남 부자가 평택지역 월세 쇼핑하는 것도 아니고.▶신장식 : 강남에 살지도 않는 사람한테 강남 부자라고 하면 안 되고요.▷김태현 : 원래 방배동 아니에요?▶신장식 : 봉천동 살아요. 봉천동 산 지 오래됐어요.▷김태현 : 이사 가셨구나? 그 방배동 예전에 거기에서?▶신장식 : 네. 봉천동 산 지 오래됐고요. 유의동 후보님은 지금 평택시민들을 만나시면 지난 3선 10년 동안 왜 약속했던 걸 못 했는지부터 잘 설명하셔야 될 거예요. 그게 가장 큰 이슈던데요, 현장 가보니까요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네.▷김태현 : 의원님, 모레에 선거사무소 개소식이잖아요.▶신장식 : 네.▷김태현 : 원래 선거사무소 개소식에 가용할 수 있는 모든 인력들을 가용한, 동원하는 행사인데요. 문재인 전 대통령 오십니까?▶신장식 : 글쎄요. 저는 그런 얘기는 따로 못 들었는데요.▷김태현 : 아니면 영상축사라도?▶신장식 : 그것도 모르겠어요. 제가 지금 호남 갔다 와서 진짜로 몰라서 제가 말씀을 못 드려요. 그런데 이게 원래 김용남 후보 개소식이 다른 날짜로 알고 있었거든요. 그런데 날짜를 맞추셨더라고요.▷김태현 : 또 부산 북갑처럼 여기도 이제 세대결.▶신장식 : 시간만 딱딱딱 이렇게. 2시, 3시 뭐 이렇게 아마 그런 것 같은데요.▷김태현 : 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부는 다 갈 것 같아요, 왠지.▶신장식 : 오셔야지요.▷김태현 : 그렇지요?▶신장식 : 네, 오셔야지요.▷김태현 : 그러면 문재인 전 대통령이 만약에 참석, 또는 영상축사 이런 게 도움돼요? 의원님이 봤을 때는요.▶신장식 : 글쎄요. 저는 뭐 그거를 마다할 일이, 지금 아까도 모두에게 도와달라고 하는데요. 도와주실 수 있는 모든 분들은 도와주시는 게 좋지요.▷김태현 : 그래요? 왜냐하면 일각에서는 또 평택을에서도 친문과 친명의 충돌이 벌어진다 뭐 이렇게 얘기들을 하시니까요.▶신장식 : 친문 친명이 지금 어디 있어요. 저는 대부분의 적장자라고 해야 되나요? 하여튼 간에 가치를 쭉 이어오신 분들, 동지들은 친DJ이자 친노이자 친문이자 친명이다.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 그래야 5기 정권을 재창출할 수 있어요. 지금 갈라싸워서. 지난번에 뭐 한 1% 이쪽저쪽이었다는 걸 잘 기억해야 되고, 갈라싸워서 될 일 아니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 조국혁신당 상임선대위원장인 신장식 의원이었습니다. 감사합니다.▶신장식 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]