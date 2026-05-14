이스라엘 "네타냐후, 3월에 UAE 극비리 방문"…UAE는 부인

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란과 전쟁 중 아랍권 국가인 아랍에미리트(UAE)를 비밀리에 방문했다고 이스라엘 총리실이 14일(현지시간) 밝혔습니다.이스라엘 총리실은 이날 성명을 통해 "네타냐후 총리가 '사자의 포효(Lion's Roar)' 작전 기간 중 UAE를 비밀리에 방문해 셰이크 모하메드 빈 자예드 알 나얀 UAE 대통령과 회담했다"고 발표했습니다.총리실은 이어 "이번 방문은 이스라엘과 아랍에미리트 양국 관계에 있어 역사적인 돌파구를 마련한 계기가 됐다"고 평가했습니다.회담 내용을 잘 아는 한 소식통은 로이터 통신에 네타냐후 총리와 셰이크 모하메드 빈 자예드 대통령이 지난 3월 26일 오만 접경지의 오아시스 도시인 알아인에서 만났으며, 회담은 수 시간 동안 지속되었다고 전했습니다.이 소식통은 또 이스라엘 해외정보기관인 모사드의 다비드 바르니아 국장이 이란과의 전쟁 기간 중 군사 작전을 조율하기 위해 최소 두 차례 UAE를 방문했다고 밝혔습니다.그러나 UAE 측은 네타냐후 총리의 자국 방문이 사실이 아니라며 부인했습니다.이날 UAE 외무부는 성명을 내 "UAE는 네타냐후 총리가 UAE를 방문했다거나, 이스라엘 군사 대표단을 자국 내에서 접견했다는 주장에 관한 보도를 부인한다"고 밝혔습니다.UAE 외무부는 "UAE는 이스라엘과의 관계가 공개적이며, 널리 알려지고 공식적으로 선포된 아브라함 협정의 틀 내에서 수행됨을 재확인한다"며 "양국 관계는 불투명하거나 비공식적인 합의에 기반하지 않는다"고 주장했습니다.그러면서 "미발표 방문이나 미공개 합의에 관한 모든 주장은 UAE의 관련 당국이 공식 발표하지 않는 한 전적으로 사실무근"이라고 덧붙였습니다.UAE는 지난 2020년 바레인과 함께 이른바 '아브라함 협정'을 계기로 이스라엘을 국가로 인정하고 외교관계를 수립했습니다.이후 양국은 협력 분야를 전방위적으로 확대해왔습니다.양국의 밀착 행보는 안보 분야에서 두드러졌습니다.이스라엘은 전쟁 발발 후 이란의 집중포화를 받던 UAE에 저고도 방공망인 아이언돔 포대와 이를 운용할 병력을 파견했습니다.이스라엘이 자랑하는 아이언돔 방공망이 해외에 배치된 것은 UAE가 처음입니다.UAE는 이스라엘과의 관계를 역내 영향력 확대를 위한 지렛대이자 미국과 소통을 강화하는 통로로 여기고 있다는 평가가 나옵니다.네타냐후 총리가 비밀리에 전격적으로 UAE를 방문했다면 이란이라는 공공의 적을 상대로 양국의 안보 동맹이 더욱 공고해졌음을 시사합니다.앞서 네타냐후 총리는 수교 전인 2018년에도 비밀리에 UAE를 방문해 모하메드 대통령과 회담한 바 있습니다.관련 소식에 이란은 이스라엘과 수니파 이슬람 국가인 UAE의 밀착에 '분열' 책동이라면서 이스라엘의 공모자들은 책임을 지게 될 것이라고 경고했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 네타냐후의 지난 3월 UAE 방문 소식에 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "분열을 조장하기 위해 이스라엘과 공모하는 자들은 책임을 지게 될 것"이라고 말했습니다.그는 "위대한 이란 국민을 적대시하는 것은 어리석은 도박이며, 그 과정에서 이스라엘과 공모하는 것은 용서받을 수 없는 일"이라고 강조했습니다.아울러 "네타냐후는 이란 정보당국이 오래전 우리 지도부에 전달한 내용을 이제야 공개했다"면서 관련 사실을 이란이 이미 파악하고 있었다고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)