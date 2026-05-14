PSG, 리그1 5연패 달성…'부상 결장' 이강인 3번째 리그 우승

▲ PSG 이강인

축구 국가대표 이강인의 소속팀 파리 생제르맹이 프랑스 리그1 5연패를 이뤄냈습니다.PSG는 오늘(14일) 프랑스 랑스의 볼라르트 들렐리스 경기장에서 열린 2025-2026 리그1 33라운드 원정 경기에서 추격해오던 2위 RC랑스를 2-0으로 물리쳤습니다.리그 1경기를 남기고 랑스(승점 67)와 승점 차를 9로 벌린 PSG(승점 76)는 통산 14번째 우승과 5연패를 달성했습니다.이강인은 PSG 입단 후 3번째 리그1 우승의 기쁨을 맛봤습니다.이뿐만 아니라 프랑스컵 2차례, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1차례, UEFA 슈퍼컵 1차례, 프랑스 슈퍼컵 3차례 등 우승 복이 터진 이강인입니다.그러나 지난 12일 브레스트와 경기에서 왼쪽 발목을 다친 터라 결장했습니다.이강인뿐 아니라 아슈라프 하키미, 누누 멘데스, 워렌 자이르에메리 등 주요 선수들이 부상으로 빠졌지만 PSG의 승리에 방해가 되진 않았습니다.흐비차 크바라츠헬리아가 전반 29분 우스만 뎀벨레의 패스를 오른발 강력한 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었습니다.후반 추가시간에는 18세 영건 이브라힘 음바예가 중거리슛을 날려 PSG 승리에 쐐기를 박았습니다.오는 18일 파리FC와 더비를 끝으로 리그1 일정을 마무리하는 PSG는 곧이어 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 아스널(잉글랜드)을 상대로 UCL 2연패에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)