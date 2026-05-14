"이란전으로 재고 우려…미, 저가 순항미사일 1만 기 확보 추진"

▲ 미 유도미사일 구축함

이란 전쟁으로 미국 무기 재고 소진 우려가 제기된 가운데, 미 국방부가 저가형 순항미사일 확보를 서두르고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 미 국방부는 향후 3년간 저가형 순항미사일 1만 기를 신속 확보하는 방안을 추진 중입니다.이 미사일은 차량 등 다양한 플랫폼에 탑재·이동 가능한 컨테이너 형태로 운용되며, 대당 가격은 수십만 달러 수준이 될 것으로 예상됩니다.이는 미국이 올해 이란과의 전쟁 과정에서 수천 기의 순항 미사일과 각종 탄약을 사용한 데 따른 대응 차원이라고 WSJ은 전했습니다.미 국방부 당국자는 새 미사일이 기존 고급 무기체계인 토마호크 순항미사일을 보완하면서 미국의 타격 능력을 확대하는 데 도움이 될 것이라고 설명했습니다.함정과 잠수함 등에서 발사되는 토마호크 미사일 가격은 통상 1기당 200만 달러(약 30억 원)를 훌쩍 넘습니다.미국은 그동안 연간 100기 미만을 구매해왔습니다.이번 사업은 '저가 컨테이너형 미사일'(LCCM) 프로그램으로 명명됐습니다.미 국방부는 기존 탄약 생산 확대와 함께 첨단 무기를 신속 생산할 수 있다고 밝힌 스타트업 및 벤처투자 기반 방산업체들과 협력을 확대하고 있다고 WSJ은 전했습니다.국방부는 사업 추진을 위해 코어스파이어, 존5, 레이도스, 안두릴 등 4개 기업과 계약을 체결했습니다.이들 업체는 기존 미사일 모델을 개조해 사업 요구 조건에 맞추는 작업에 착수했다고 밝혔습니다.3D 프린팅 기반 순항미사일을 제작하는 코어스파이어는 WSJ에 "몇 달 안에 새로운 미사일 변형 모델을 개발할 수 있다"고 말했습니다.앤두릴 측은 "올해 말까지 '바라쿠다-500' 미사일 생산량을 수천대로 확대하는 데 필요한 시설과 인프라를 갖추고 있다"고 전했습니다.(사진=미 중부사령부 제공, 연합뉴스)