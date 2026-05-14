광주 여고생 살해범, 23세 장윤기 신상공개

▲ 광주 여고생 살해범, 23세 장윤기

광주 도심 거리에서 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생에게 흉기를 휘두른 장윤기(23)의 신상정보가 오늘(14일) 공개됐습니다.광주경찰청은 살인·살인미수 등 혐의로 구속된 장윤기의 얼굴 사진과 생년월일 등을 이날 오전 7시부터 광주경찰청 누리집에 공개했습니다.공개한 사진은 범죄자 인상착의 기록을 위해 수사기관이 체포 시점에 촬영하는 머그샷(mugshot)입니다.경찰은 지난 8일 신상정보 공개를 결정했지만, 장윤기가 동의하지 않아 닷새간 유예기간을 두고 이날 게시했습니다.도심 거리에서 나이 어린 학생이 참변을 당한 범죄에 사회적 공분이 일면서, 장윤기의 실명과 얼굴 사진 등 신상은 공개 유예 하루 만에 SNS(사회관계망)를 통해 확산됐습니다.광주에서 신상이 공개된 흉악범죄 피의자는 장윤기가 처음으로, 2002년생으로 만 23세입니다.체포 당시 무직이었습니다.장윤기는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동의 인적 드문 보행로에서 고교 2학년생 A(17) 양을 살해하고, 다른 고교생 B(17) 군에게도 흉기를 휘두른 혐의로 긴급체포 후 구속됐습니다.경찰은 장윤기를 이날 오전 검찰에 송치할 예정입니다.(사진=연합뉴스)