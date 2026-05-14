결혼 축의금 얼마낼까…"작년 평균 11만 7천 원, 2년 새 7% 올라"

▲ 결혼식

지난해 하객들이 지인과 가족의 결혼식에 건넨 평균 축의금은 11만 7천 원으로 나타났습니다.NH농협은행은 오늘(14일) '결혼식 축의금, 얼마 해야 할까요?'라는 제목의 트렌드 보고서에서 2023년 1월~2025년 12월 결혼 축의금 이체 거래 고객 115만 명의 데이터 533만 건을 분석해 이같이 발표했습니다.보고서에 따르면 연도별 평균 축의금은 2023년 11만 원, 2024년 11만 4천 원, 지난해 11만 7천 원으로 꾸준히 증가했습니다.2년 새 약 6.9% 올랐습니다.축의금 액수별 비중은 5만 원이 42.3%로 가장 많았습니다.이어 10만 원(39.7%), 20만 원(7.5%) 순으로 나타났습니다.최근에는 5만 원 송금 비중은 줄고, 10만 원 이상 축의 비중이 늘어나는 추세입니다.5만 원 송금 비중은 2023년 46.5%에서 지난해 42.3%로 감소했습니다.반면 같은 기간 10만 원 송금 비중은 36.1%에서 39.7%로, 20만 원 송금 비중은 6.1%에서 7.5%로 늘었습니다.100만 원 이상 고액 축의도 늘고있습니다.100만 원 이상 축의금 비중은 2023년 2.95%에서 지난해 3.17%로 늘었고, 같은 기간 1천만 원 이상 축의금 비중도 0.22%에서 0.36%로 증가했습니다.특히 2024년에는 결혼 관련 1억 원 이상 송금 건수가 전년 대비 14배 증가했고, 2025년에도 전년보다 1.6배 늘어난 것으로 나타났습니다.농협은행은 "2024년 시행된 혼인·출산 증여공제가 고액 축의금 증가에 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했습니다.혼인·출산 증여공제는 혼인이나 출산 시 직계존속으로부터 증여받을 경우 최대 1억 원까지 증여세 과세액에서 공제해주는 제도입니다.요일별로는 결혼식이 집중되는 토요일 송금이 33%로 가장 높았습니다.결혼식 전날에 미리 축의금을 보내는 경우도 많아 금요일 송금 비중이 20%를 차지했습니다.일요일 송금 비중은 16%였습니다.연령대별 평균 축의금은 20·30세대가 평균 13만 8천 원으로 가장 높았습니다.이어 60대 이상이 11만 8천 원, 40·50세대가 10만 7천 원이었습니다.지역별 평균 축의금은 서울이 13만 4천 원으로 가장 높았습니다.이어 부산 12만 8천 원, 광주 12만 4천 원, 인천 11만 9천 원 순이었습니다.은행은 "서울은 예식 관련 비용이 타 지역보다 높은 만큼, 이를 고려해 축의금도 넉넉하게 준비하는 경향이 있는 것으로 보인다"고 설명했습니다.