대낮에 13세기 성인 유골 도난…체코 발칵

▲ 부서진 13세기 성유물함

체코의 한 성당에 안치된 800년 전 성인의 유골이 도난당했다고 AFP통신 등이 13일(현지시간) 보도했습니다.경찰에 따르면 전날 오후 체코 북부 마을 야블론네 프포데슈테디에 있는 성 라우렌시오·즈디슬라바 대성당에서 성인 즈디슬라바(1220∼1252)의 두개골이 사라졌습니다.경찰은 절도범이 예배당 내 성유물함을 깨부순 뒤 유골을 훔쳐간 걸로 보고 어두운 옷차림의 용의자가 찍힌 영상을 공개했습니다.성 즈디슬라바는 체코에서 국민 수호성인으로 존경받는 인물입니다.옛 보헤미아 귀족 출신으로 일곱 살 때부터 숲에 들어가 기도하고 가난한 이들을 도왔다고 전해집니다.1995년 교황 요한 바오로 2세 때 시성됐습니다.경찰 대변인 다그마르 소호로바는 "도난당한 유골의 가치를 확인 중이지만 역사적 가치는 분명히 헤아릴 수 없다"고 말했습니다.프라하 대주교 스타니슬라프 프리빌은 "야블론네에 살며 활동한 즈디슬라바를 기리기 위해 이곳을 찾는 순례자들의 경배 대상이었다"며 "역사적, 영적 가치가 큰 성유물을 누군가 대낮 교회에서 훔쳐갔다는 게 믿기지 않는다"고 말했습니다.(사진=체코 경찰 엑스, 연합뉴스)