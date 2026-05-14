신세계 정용진, 한남동 단독주택 255억 원에 매각

▲ 정용진 신세계그룹 회장

정용진 신세계그룹 회장이 서울 용산구 한남동에 보유한 단독주택을 255억 원에 매각했습니다.어제(13일) 업계에 따르면 정 회장은 지난 6일 부영주택에 해당 주택을 매도하고 소유권 이전등기를 마쳤습니다.이 주택은 지하 1층∼지상 2층 단독주택으로, 정 회장이 2018년 9월 모친인 이명희 신세계그룹 총괄회장으로부터 약 161억 원에 사들였습니다.이 총괄회장은 앞서 2013년 4월 원 주인인 윤석금 웅진그룹 회장으로부터 해당 주택을 130억 원에 매수해 보유하다 아들인 정 회장에게 5년 뒤 매각했습니다.정 회장은 경기 성남시 분당구 백현동에도 단독주택을 보유한 2주택자로 알려졌습니다.이달 9일로 다주택자 양도소득세 중과 유예조치가 종료됨에 따라 정 회장이 이후 한남동 주택 매각에 나섰다면 양도차익 약 94억 원에 대해 가산된 양도세를 납부해야 합니다.신세계그룹 측은 "회장 개인의 거래여서 별도 입장은 없다"고 밝혔습니다.부영주택은 새로 매입한 주택 부지 활용 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)