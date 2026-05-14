휴일 자전거 타던 경찰관, 행주대교서 투신 시도 여성 구조

▲ 운정호수지구대 김지수 경위

쉬는 날 자전거를 타던 경찰관이 행주대교에서 투신을 시도하려던 여성을 발견하고 구조했습니다.어제(13일) 경기 파주경찰서에 따르면 지난 4일 오후 1시 20분 운정호수지구대 소속 김지수 경위는 취미인 자전거를 타며 행주대교를 지나다가 중간 지점에서 위태로워 보이는 한 여성 A 씨를 발견했습니다.A 씨는 행주대교 난간 앞에서 강 아래를 바라보며 앉아 있었습니다.근무 경험상 투신 등을 시도할 수도 있다고 판단한 김 경위는 A 씨에게 다가가 말을 걸고, 안전한 곳으로 이동하도록 유도했습니다.대화해보니 A 씨는 가족 문제 등 여러 힘든 일을 오랜 기간 겪어왔고 이전에도 극단적인 시도를 한 이력이 있었습니다.김 경위는 추가 위험성이 있다고 판단해 112에 신고해 출동 경찰관들에게 A 씨를 인계해 안전 조치할 수 있게 했습니다.김 경위는 "위험성이 높은 상황으로 판단돼 우선 대상자의 이야기를 차분히 들어주며 대화를 시도했다"며 " 앞으로도 경찰관 직분에 맞게 시민의 안전과 생명 보호를 위해 정성을 기울이겠다"고 말했습니다.(사진=파주경찰서 제공, 연합뉴스)