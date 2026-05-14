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휴일 자전거 타던 경찰관, 행주대교서 투신 시도 여성 구조

유영규 기자
작성 2026.05.14 07:11 조회수
휴일 자전거 타던 경찰관, 행주대교서 투신 시도 여성 구조
▲ 운정호수지구대 김지수 경위

쉬는 날 자전거를 타던 경찰관이 행주대교에서 투신을 시도하려던 여성을 발견하고 구조했습니다.

어제(13일) 경기 파주경찰서에 따르면 지난 4일 오후 1시 20분 운정호수지구대 소속 김지수 경위는 취미인 자전거를 타며 행주대교를 지나다가 중간 지점에서 위태로워 보이는 한 여성 A 씨를 발견했습니다.

A 씨는 행주대교 난간 앞에서 강 아래를 바라보며 앉아 있었습니다.

근무 경험상 투신 등을 시도할 수도 있다고 판단한 김 경위는 A 씨에게 다가가 말을 걸고, 안전한 곳으로 이동하도록 유도했습니다.

대화해보니 A 씨는 가족 문제 등 여러 힘든 일을 오랜 기간 겪어왔고 이전에도 극단적인 시도를 한 이력이 있었습니다.

김 경위는 추가 위험성이 있다고 판단해 112에 신고해 출동 경찰관들에게 A 씨를 인계해 안전 조치할 수 있게 했습니다.

김 경위는 "위험성이 높은 상황으로 판단돼 우선 대상자의 이야기를 차분히 들어주며 대화를 시도했다"며 " 앞으로도 경찰관 직분에 맞게 시민의 안전과 생명 보호를 위해 정성을 기울이겠다"고 말했습니다.

(사진=파주경찰서 제공, 연합뉴스)
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