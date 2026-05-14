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가로수 밀고와 산산조각…"뒤로 후진했어야지" 역정

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작성 2026.05.14 07:45 조회수
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<앵커>

어제(13일) 오전 강원 춘천시의 한 도로에서 대형 준설차가 미끄러지면서 차량들을 들이받고 상가 건물로 돌진했습니다. 들이받힌 승용차에 타고 있던 20대 남성 1명이 다쳤습니다.

G1 김윤지 기잡니다.

<기자>

대형 차량 한 대가 굉음을 내며 매장 앞 정차 차량과 가로수를 밀고 지나갑니다.

밖에 설치된 CCTV에는 부딪힌 차량 앞부분이 완전히 부서지고, 가로수도 맥없이 부러져 나가는 상황이 그대로 담겼습니다.

이 차량은 다른 차량과도 잇따라 충돌했습니다.

사고 현장입니다.

반대쪽 차선에 정차돼 있던 차량은 비탈길을 따라 미끄러졌고 그 상태로 그대로 인근 건물을 들이받았습니다.

사고가 난 건 오전 10시 43분쯤.

춘천시 석사동의 한 도로에서 하수구 정비를 하던 17톤 준설차 1대가 승용차 5대를 충돌한 뒤, 중앙분리대를 넘어 상가로 돌진했습니다.

이 사고로 승용차를 몰던 20대 남성 1명이 경상을 입었습니다.

또 준설차가 들이받은 상가 유리창은 산산조각이 났고, 내부 집기류도 부서졌습니다.

[피해 매장 관계자 : 제대로 (차를) 댔으면 뒤로 후진을 하면서 내려왔어야지, 대가리(앞 범퍼)를 반대 차선에다 놨기 때문에 이렇게 와서 박은 거 아니야.]

당시 준설차는 차선 역방향으로 정차한 상태에서 하수구 정비 작업 중이었고, 운전자는 타고 있지 않았던 것으로 확인됐습니다.

[목격자 : 왜 그런 차를 거기다가 세우냐고요. 사람 다치고 건물 망가지고 어떻게 할 거야.]

경찰은 준설차가 작업 중 비탈길로 미끄러지면서 사고가 난 것으로 보고, 현장 작업자와 목격자 등을 상대로 제동장치 이상 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 손영오 G1)

G1 김윤지
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