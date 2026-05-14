한낮 30도 넘는 초여름 날씨…남부엔 소나기도

▲ 초여름 더위를 보였던 서울 광화문 광장의 모습

목요일인 오늘(14일)은 한낮 최고 기온이 30도 넘게 오르는 초여름 날씨가 나타나겠습니다.낮 기온은 18∼31도로 예보돼 평년(20∼25도)보다 높겠습니다.다만 당분간 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 커 건강관리에 유의해야겠습니다.전국이 대체로 맑겠으나 오후부터는 전라권과 경남 내륙 지역에 소나기가 내리겠습니다.예상 강수량은 광주·전남과 전북이 5~20mm, 경남 내륙 지역이 5~10mm입니다.오전까지는 강원 남부와 충북, 경상권 내륙에도 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상됩니다.인천, 경기, 충남 서해안과 강원 동해안, 전라권을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠습니다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)