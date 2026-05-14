9년만의 트럼프 방중에 '트럼프의 남자들' 총출동

▲ 중국 베이징 도착한 트럼프 대통령 일행들

9년만에 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령의 13일(현지시간) 중국 국빈 방문에는 행정부 및 재계를 망라하는 '트럼프의 남자들'이 대거 동행해 이번 방중에 거는 트럼프 대통령의 기대를 엿보게 합니다.백악관 취재단에 따르면 내각 인사 중에서는 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등 외교와 안보, 무역 분야 핵심 인물들이 방중단에 포함됐습니다.14일 베이징에서 열리는 미중정상회담에서 무역과 외교 현안은 물론, 군사 문제까지 논의될 것임을 시사하는 대목이었습니다.상원의원 시절인 2020년 강경한 대중국 언행으로 중국의 제재 대상에 올랐던 루비오 장관도 눈길을 끌었지만 현직 국방장관이 미국의 '잠재적 적성국'이라 할 중국을 방문한 것은 흔치 않은 일입니다.미국의 현직 국방장관이 중국을 찾은 것은 트럼프 1기 때인 2018년 제임스 매티스 당시 국방장관 이후 8년만이며, 미국의 현직 국방장관이 대통령의 방중을 수행한 것은 1972년 리처드 닉슨 당시 대통령의 방중 때 이후 54년만이라고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했습니다.중국의 장래 대만 침공 가능성이 미국의 중대한 안보 우려로 자리하고 있는 상황에서 헤그세스 장관이 정상회담에 배석하는 것은 그 자체로 미국이 중국에 보내는 '견제구'로 해석될 수 있을 것으로 보입니다.트럼프 대통령 방중 계기에 헤그세스 장관은 자신의 중국측 카운터파트(대화 상대방)인 둥쥔 국방부장과도 소통할 기회를 가질 것으로 예상됩니다.베선트 장관과 그리어 USTR 대표는 미중 무역전쟁의 '휴전'을 유지하는 문제를 논의하는 한편, 양국간의 교역과 투자를 안정화하는 메커니즘이 될 무역위원회와 투자위원회 신설 문제를 조율하기 위해 중국을 찾게 된 것으로 보입니다.트럼프 행정부의 무역 협상 키맨은 하워드 러트닉 상무장관이지만 그간 중국과의 협상에는 베선트 장관이 전면에 나섰습니다.그는 13일 인천공항에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 사전 협의를 진행한 바 있습니다.방중 수행단에 포함된 재계 인사 중에서는 트럼프 대통령과의 관계에서 '최측근'과 '반역자' 사이를 오가다 최근 관계를 복원한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 단연 눈에 띕니다.머스크는 중국 상하이에 대규모 테슬라 공장을 운영중이기에 트럼프 대통령의 대중국 정책과 이번 정상회담 이후의 미중관계에 상당한 영향을 받을 수밖에 없는 입장입니다.또 트럼프 행정부의 대중국 첨단 반도체 수출 통제 강도에 사업상 영향을 받는 젠슨 황 엔비디아 CEO도 에어포스원(미 대통령 전용기)의 급유를 위한 기착지였던 알래스카에서 방중단에 합류했습니다.아울러 트럼프 대통령이 강조하는 미국으로의 생산 기반 회귀 정책에 적극 협력하고 있는 애플의 팀 쿡 CEO도 방중단에 포함됐습니다.그 외 기업 경영자로는 블랙록의 래리 핑크, 블랙스톤의 스티븐 슈워츠먼, 보잉의 켈리 오트버그, 카길의 브라이언 사이크스, 씨티그룹의 제인 프레이저, 코히어런트의 짐 앤더슨, GE에어로스페이스의 래리 컬프, 골드만삭스의 데이비드 솔로몬, 일루미나의 제이콥 테이슨, 마스터카드의 마이클 미바흐, 메타의 디나 파월 맥코믹, 마이크론의 산제이 메트로트라, 퀄컴의 크리스티아노 아몬, 비자의 라이언 맥이너니 등이 방중단에 포함됐습니다.아울러 이번 트럼프 대통령 방중단에 트럼프의 혈육으로는 차남 에릭 트럼프와 그의 부인 라라 트럼프가 포함됐는데, 에어포스원이 베이징 공항에 도착한 뒤 트럼프 대통령에 뒤이어, 에릭 부부와 머스크가 각료들보다 앞서 기내에서 내려와 눈길을 끌었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)