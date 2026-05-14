오늘부터 이틀간 후보자 등록…여야 선대위 체제로

<앵커>



다음 달 선거의 후보자 등록이 오늘(14일)부터 이틀 동안 진행됩니다. 지난 주말 선대위 체제로 전환한 민주당에 이어 국민의힘도 선대위를 띄우고 본격적인 선거 국면에 돌입했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



민주당은 이번 선거에서 내란의 티끌까지 청산해야 한다며 국민의힘을 겨냥했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 윤어게인 공천, 내란 부활 공천을 단행하면서 또다시 국민을 우롱하고 있습니다. 내란 공천입니까, 공천 내란입니까?]



정청래 대표는 민주당 공천이 민주적 공천이었다고 자평했는데, 당내 파열음이 큰 전북지사 공천에 대해서는 "민주당 후보가 되는 게 전북 발전에 좋다고 낮은 자세로 설명하겠다"고 말했습니다.



자신의 영남 방문이 보수층 결집을 부를 수 있다는 지적이 있다는 질문을 받고는 "오지 말라는 곳에는 간 적 없다"고 답했습니다.



국민의힘은 어제 중앙선거대책위원회를 출범했습니다.



민주당이 발의한 '조작기소 의혹 특검법'을 '이재명 대통령의 셀프 사면법'이라고 규정하면서 선대위 명칭에도 '공소취소 저지'를 앞세웠습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 공소 취소, 특검을 막는 것이 최후의 저지선입니다. 지금은 국민의힘으로 똘똘 뭉쳐야 할 때입니다.]



장 대표는 '원팀'을 강조했지만, 우재준 청년최고위원은 수도권 후보들의 우려에 따른 적절한 선대위 구성을 요구하며 선대위 발대식에 불참했습니다.



이번 지방선거와 국회의원 재보궐 선거의 후보자 등록은 오늘부터 이틀간 진행되고, 공식선거운동은 오는 21일부터 시작됩니다.



(영상편집 : 유미라)