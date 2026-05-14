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"AI와 대화, 아무도 못 봐요"…메타, 완전 비공개 AI채팅 도입

홍영재 기자
작성 2026.05.14 04:18 조회수
"AI와 대화, 아무도 못 봐요"…메타, 완전 비공개 AI채팅 도입
▲ 메타 로고

메타가 외부에 노출될 염려 없이 인공지능(AI)과 대화할 수 있는 완전 비공개 채팅 기능을 도입합니다.

메타는 자사 메신저 앱인 와츠앱과 메타AI 앱에 '인코그니토(익명) 챗' 기능을 도입한다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.

인코그니토 챗을 이용하면 제3자는 물론이고 메타 내부에서도 이용자가 AI와 나누는 대화를 볼 수 없다는 것이 메타의 설명입니다.

와츠앱에서 해당 기능을 실행하면 본인만 볼 수 있는 임시 대화가 생성됩니다.

대화를 종료하면 질문과 답변 등 내용은 저장되지 않고 사라집니다.

메타는 "다른 앱들도 유사한 기능을 적용했지만 그들은 여전히 (시스템에서) 들어오는 질문과 나가는 답변을 확인할 수 있다"며 "메타AI의 인코그니토 챗은 진정한 비공개 기능을 제공한다"고 강조했습니다.

메타는 이와 같은 비공개 채팅 기능이 앞으로 AI와 대화하는 주요한 방식이 될 것이라고 내다봤습니다.

이용자가 AI에 건강 문제나 금융 관련 자문, 커리어 등 민감한 개인 정보를 입력하는 사례가 늘고 있기 때문입니다.

다만 메타가 이번에 공개한 비공개 채팅은 텍스트 전용으로만 이용할 수 있으며 사진 등을 첨부하거나 이미지를 생성하는 기능은 지원하지 않는다고 AP 통신은 전했습니다.

메타는 자사 플랫폼에서 13세 미만의 이용을 허용하지 않기 때문에, 이용자는 이를 이용할 때 연령 확인 절차를 거쳐야 합니다.

해당 기능은 앞으로 수개월 내에 이용자들에게 순차적으로 도입될 예정입니다.

메타는 또 와츠앱 내에서 다른 사람과 대화하는 과정에서 맥락에 맞는 비공개 AI 지원을 받을 수 있는 '사이드챗' 기능도 추가로 선보일 계획입니다.

(사진=게티이미지)
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