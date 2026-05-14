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'한미관계 기여' 밴 플리트상 수상자에 젠슨 황 엔비디아 CEO

홍영재 기자
작성 2026.05.14 04:17 조회수
'한미관계 기여' 밴 플리트상 수상자에 젠슨 황 엔비디아 CEO
▲ 2025년 10월 '치맥 회동' 했던 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 정의선 현대차그룹 회장 (왼쪽부터)

한미 친선 비영리단체 코리아소사이어티는 2026년 '밴 플리트상' 수상자로 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 선정했다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.

코리아 소사이어티는 인공지능(AI) 및 반도체 산업에 대한 선구적인 리더십과, 삼성전자·SK그룹 등 한국 혁신기업들과의 협력 확대에 기여한 공로를 인정해 그를 올해의 수상자로 선정했다고 설명했습니다.

에이브러햄 김 코리아 소사이어티 회장은 "(엔비디아와 한국 기업들은) 함께 글로벌 기술 환경의 미래를 만들어가고 있다"며 "이러한 협력은 차세대 기술 혁신을 이끌고 한미 협력을 더욱 강화할 것"이라고 말했습니다.

김 회장은 젠슨 황이 이번 수상을 무척 영광스럽게 여겼으며, 한국과의 관계가 갖는 중요성 등을 고려해 시상식 참석 의지를 밝혔다고 전했습니다.

밴 플리트상은 미8군 사령관으로 한국전쟁에 참전한 뒤 1957년 코리아소사이어티를 창립한 제임스 밴 플리트 장군을 기리자는 취지로 1995년 제정된 상입니다.

한미 관계 강화에 기여한 인물을 뽑아 매년 상을 주고 있습니다.

역대 수상자로는 지미 카터·조지 H. W. 부시 전 미 대통령, 김대중 전 대통령, 이건희 삼성 선대회장, 정몽구 현대차그룹 명예회장, BTS 등이 있습니다.

시상식은 오는 9월 28일 뉴욕에서 연례 만찬과 함께 열립니다.
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