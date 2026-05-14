네타냐후, UAE 극비리에 방문…"양국 관계 역사적 돌파구"

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란과 전쟁 중 아랍권 국가인 아랍에미리트(UAE)를 비밀리에 방문했다고 이스라엘 총리실이 14일(현지시간) 밝혔습니다.총리실은 성명을 통해 "네타냐후 총리가 '사자의 포효(Lion's Roar)' 작전 기간 중 UAE를 비밀리에 방문해 셰이크 모하메드 빈 자예드 알 나얀 UAE 대통령과 회담했다"고 전했습니다.총리실은 이어 "이번 방문은 이스라엘과 아랍에미리트 양국 관계에 있어 역사적인 돌파구를 마련한 계기가 됐다"고 평가했습니다.회담 내용을 잘 아는 한 소식통은 로이터 통신에 네타냐후 총리와 셰이크 모하메드 빈 자예드 대통령이 지난 3월 26일 오만 접경지의 오아시스 도시인 알아인에서 만났으며, 회담은 수 시간 동안 지속되었다고 전했습니다.이 소식통은 다비드 바르니아 모사드 국장이 이란과의 전쟁 기간 중 군사 작전을 조율하기 위해 최소 두 차례 아랍에미리트를 방문했다고 밝혔습니다.UAE는 지난 2020년 바레인과 함께 이른바 '아브라함 협정'을 계기로 이스라엘을 국가로 인정하고 외교관계를 수립했습니다.이후 양국은 협력 분야를 전방위적으로 확대해왔습니다.양국의 밀착 행보는 안보 분야에서 두드러졌습니다.이스라엘은 전쟁 발발 후 이란의 집중포화를 받던 UAE에 저고도 방공망인 아이언돔 포대와 이를 운용할 병력을 파견했습니다.이스라엘이 자랑하는 아이언돔 방공망이 해외에 배치된 것은 UAE가 처음입니다.UAE는 이스라엘과의 관계를 역내 영향력 확대를 위한 지렛대이자 미국과 소통을 강화하는 통로로 여기고 있다는 평가가 나옵니다.더욱이 네타냐후 총리가 비밀리에 전격적으로 UAE를 방문한 것은 이란이라는 공공의 적을 상대로 양국의 안보 동맹이 더욱 공고해졌음을 시사합니다.네타냐후 총리의 UAE 비밀 방문은 이번이 처음은 아닙니다.네타냐후 총리는 수교 전인 2018년에도 비밀리에 UAE를 방문해 모하메드 대통령과 회담한 바 있습니다.