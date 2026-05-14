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"한국에서 교사란"…이수지 언급한 유명 사회학자

심우섭 기자
작성 2026.05.14 07:40 수정 2026.05.14 08:23 조회수
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최근 개그우먼 이수지 씨가 유치원 교사의 일상을 연기해 화제가 되고 있죠. 미국의 한 사회학자가 이 영상에 담긴 한국의 현실을 분석했다고요?

세계적인 사회학자가 웃음 뒤에 가려진 한국 사회의 씁쓸한 진실을 꿰뚫어 봤다는 평가입니다.

한국통으로 잘 알려진 펜실베이니아주립대의 샘 리처드 교수는 최근 자신의 유튜브 채널에서 이수지 씨 콘텐츠를 소개하며 한국 문화 속 교사가 처해진 현실을 분석했는데요.

이수지 씨가 유치원 교사 역할을 맡아 일부 학부모들의 과도한 요구를 풍자하면서 "값싼 물티슈 말고 식물성 원단 제품을 써달라"는 등 구체적인 요구들이 등장하는데요.

리처드 교수는 "타인의 반응을 살피고 맞추려는 행동은 어디에나 있지만, 한국은 '눈치'라는 단어가 따로 있을 만큼 중요한 문화"라고 설명했습니다.

하지만 계속 남의 기대에 맞추다 보면 자기 자신과 멀어지고, 사람들 속에서도 외로움을 느끼게 된다고 분석하기도 했는데요.

특히 교사라는 직업은 학부모와 학생의 기대에 끊임없이 맞춰야 하는 만큼 지금 사회에서 특히 정신적 부담이 큰 직업이라고도 설명했습니다.

그러면서 "이수지 씨 영상이 많은 이들의 공감을 얻은 이유는 현실 속에 진실을 정확하게 담아냈기 때문"이라고 씁쓸한 평가를 내렸습니다.

(화면출처 : 유튜브 '샘 리처드')
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