'준우승' 소노 손창환 감독 "KCC 위압감 대단했다"

▲ 13일 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프 챔피언 결정전 고양 소노 스카이거너스 대 부산 KCC 이지스 5차전 경기. 고양 소노 손창환 감독이 작전지시를 하고 있다.

프로 사령탑으로 첫 시즌에 팀을 창단 첫 플레이오프(PO)와 준우승으로 이끈 고양 소노의 손창환 감독은 '새로운 시작'이라며 더 멋진 팀을 만들겠다고 다짐했습니다.손 감독은 오늘(13일) 고양 소노 아레나에서 열린 부산 KCC와의 2025-2026 프로농구 챔피언결정전(7전 4승제) 5차전을 마치고 기자회견에서 "선수들에게 정규리그와 PO를 보내면서 못난 감독을 만나 고생도 많이 하게 해 고맙고 미안하다는 마음을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔습니다.손 감독이 이끄는 소노는 이날 KCC에 68-76으로 패하며 시리즈 1승 4패를 기록, 준우승으로 시즌을 마무리했습니다.챔프전에서 아쉬움도 남는다는 손 감독은 "잘 되는 날도 70% 정도 만족하는 것이고 완벽할 수는 없다"며 "70%에 도달하는 것이 쉽지 않다는 것을 다시 한번 느꼈고, '슈퍼팀'과 맞서서 열심히 뛴 선수들에게 고생했다고 말하고 싶다"고 말했습니다.이어 "KCC는 하나를 막으면 옆에서 터지니 당황스러웠다"며 "우리 선수들은 본인 역량을 100% 이상 발휘해준 것 같은데, 저 팀의 위압감이 다른 팀과는 다르다"면서 '슈퍼팀' KCC를 칭찬했습니다.2023년 창단 이후 하위권에 머물던 소노는 이번 정규리그 막바지 10연승으로 돌풍을 일으켜 첫 PO에 올랐고, 6강 PO에서 서울 SK, 4강 PO에선 정규리그 우승팀 창원 LG를 모두 3연승으로 완파하는 예상을 깬 선전을 펼쳤습니다.'슈퍼팀'으로 불리는 KCC와의 챔프전에선 1·2차전 완패 이후 3차전 한 점 차 접전을 벌이고, 4차전은 한 점 차로 잡는 저력도 보였습니다.소노의 이런 행보로 손 감독도 자신의 농구 인생 중 가장 큰 주목을 받았습니다.선수 시절 성공을 거두지 못했고 이후에도 전력분석과 코치로 오랜 세월을 보내다가 이번 시즌 프로 사령탑으로 데뷔해 괄목할 성과를 냈습니다.손 감독은 이번 시즌의 소득을 묻는 말에 "'현재'가 소득이다"라고 답했습니다.그는 "원래 목표가 6강과 5할 승률이었는데 그걸 이뤄준 것만으로도 선수들이 대견하다"며 "그 이상의 것은 과분하다"고 말했습니다.이어 "여러 일을 겪으면서 주도적으로 PO를 치른 것이 처음이라 많이 공부했고, 어떤 부분을 보강하며 뭘 더 준비해야 할지 명확하게 공부가 된 시간이라 감사하게 생각한다"고 설명했습니다.그러면서 손 감독은 "새로운 시작이 기다리고 있으니 다음 시즌 더 멋있는 팀으로 이끌 수 있게 선수들과 합심해서 만들어가겠다"면서 "1막은 끝났고, 2막을 준비해야 한다"고 강조했습니다.이제 손 감독과 소노엔 이번 시즌의 '돌풍'이 우연이 아니었음을 증명할 다음 시즌을 준비하는 일이 남았습니다.손 감독은 더 높은 곳으로 도전하고자 "많은 부분을 보완해야 할 것 같다"면서 "생각한다고 다 되는 것은 아니니까 여러 상황을 보며 준비할 것"이라고 말했습니다.이어 다음 시즌 참가하게 될 동아시아슈퍼리그(EASL)에 대해선 "외국인 2인제를 비롯해 선수 기용이나 운영에서 신경 쓸 것이 많다"며 "내일부터 다시 시작하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)