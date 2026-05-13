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"대만 건드리지마"…주미중국대사관 미중회담 전 4대 금지선 거론

홍영재 기자
작성 2026.05.13 23:14 조회수
주미중국대사관이 올린 미중관계 4대 레드라인 (사진=주미중국대사관 엑스 계정 캡처, 연합뉴스)
▲ 주미중국대사관이 올린 미중관계 4대 레드라인

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담을 앞두고 주미중국대사관이 대만 문제를 비롯한 '4대 레드라인(넘어서는 안 되는 선)'을 거론해 눈길을 모았습니다.

주미중국대사관은 12일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터) 계정에 '미중관계의 4가지 레드라인-그것들은 도전받을 수 없다'는 제목의 이미지를 올렸습니다.

이 이미지에서 대사관은 첫 번째로 '대만 문제', 두 번째로 '민주주의와 인권', 세 번째로 '발전경로(paths)와 정치 시스템', 네 번째로 '중국의 발전 권리' 등을 레드라인으로 거론했습니다.

이미지에 미중정상회담 언급은 없었지만 중국시간 14일 열릴 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담을 바로 앞두고 올라왔다는 점에서 트럼프 대통령이 정상회담에서 거론해서는 안 되는 '금기사항'들을 미리 열거한 것으로 읽혔습니다.

정상회담을 앞두고 당사국 대사관이 이 같은 이미지를 올리는 것은 이례적인 일로 보입니다.

특히 트럼프 대통령이 미중정상회담 때 대만에 대한 무기판매 문제와, 현재 수감돼 있는 홍콩의 반중 성향 전 언론사주 지미 라이 문제를 거론하겠다고 밝힌 상황에서 중국대사관이 '견제구'를 던진 격이었습니다.

'발전 권리'는 중국에 대한 미국의 각종 경제분야 제재와 수출통제 등에 대한 언급으로 풀이됩니다.

(사진=주미중국대사관 엑스 계정 캡처, 연합뉴스)
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