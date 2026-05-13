KT, 선발타자 전원 안타·득점…SSG 대파하고 단독 1위 질주

▲ 13일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 SSG 랜더스와 kt wiz의 경기. 2회말 2사 주자 2루에서 KT 힐리어드가 투런 홈런을 치고 베이스를 돌고 있다.

kt wiz가 화끈한 팀 타선을 앞세워 단독 1위를 지켰습니다.KT는 오늘 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 홈경기에서 선발타자 전원 안타와 득점을 기록하며 18-4로 대승을 거뒀습니다.이로써 2연패에서 벗어난 KT는 2위 LG 트윈스와 승차를 1.5게임으로 유지하며 선두 질주를 이어갔습니다.선취점은 SSG가 뽑았습니다.SSG는 1회초 기예르모 에레디아의 적시타로 1-0으로 앞섰습니다.그러나 KT는 2회말 타자일순하며 대거 8점을 뽑아 단숨에 전세를 뒤집었습니다.2사 1, 2루에서 유준규가 중전안타를 때려 1-1을 만든 kt는 계속된 2사 만루에서 최원준이 우전 적시타를 날려 3-1로 역전했습니다.후속타자 김상수가 볼넷을 골라 다시 만루를 만든 KT는 김현수가 우중간 2루타로 주자 3명을 모두 불러들여 6-1로 달아났고 샘 힐리어드는 우월 투런홈런을 외야 스탠드에 꽂아 순식간에 8-1로 점수 차를 벌렸습니다.KT는 11-4로 앞선 8회말에도 장준원이 투런홈런을 치는 등 타자일순하며 7점을 뽑아 쐐기를 박았습니다.7회까지 8안타 4실점으로 막은 KT 선발 케일럽 보쉴리는 20안타를 몰아친 타선의 도움 속에 시즌 5승(2패)째를 거뒀습니다.2위와 3위가 격돌한 잠실에서는 LG 트윈스가 삼성 라이온즈를 5-3으로 따돌렸습니다.LG는 1회말 천성호의 2루타와 후속 땅볼로 먼저 2점을 뽑았습니다.2회에는 박해민의 적시타로 1점을 보태 3-0으로 앞섰습니다.삼성은 5회초 강민호의 2루타로 1점을 만회했으나 LG는 공수 교대 후 1점을 추가해 다시 4-1로 달아났습니다.전날까지 8연승을 달렸던 삼성은 강민호가 다시 2루타를 터뜨리며 3-4로 따라붙었습니다.그러나 LG는 8회말 오지환이 우월 솔로홈런을 날려 5-3으로 점수 차를 벌리며 승기를 잡았습니다.LG의 새로운 마무리로 임명된 손주영은 9회초를 삼자범퇴로 처리해 프로 데뷔 10년 만에 첫 세이브를 거뒀습니다.2타수 2안타를 친 LG 박해민은 중견수 수비에서도 여러 차례 안타성 타구를 잡아내며 팀 승리를 뒤받쳤습니다.3연패에서 벗어난 LG는 하루 만에 2위를 되찾았습니다.부산에서는 롯데 자이언츠가 NC 다이노스를 10-5로 꺾고 NC 상대 5연패에서 탈출했습니다.롯데는 2회말 손호영의 2루타로 먼저 2점을 뽑았습니다.NC는 3회초 한석현의 적시타로 1점을 만회했으나 롯데는 공수 교대 후 고승민과 전준우의 적시타 등으로 3점을 뽑아 5-1로 앞섰습니다.4회에는 황성빈의 적시타와 고승민의 3루타 등이 이어지며 다시 3점을 추가해 8-1로 점수 차를 벌렸습니다.NC는 6회초 안중열의 2루타 등으로 2점을 만회했으나 롯데는 6회말 폭투로 1점을 보탠 뒤 7회 손성빈의 우전안타로 1점을 추가해 확실한 승기를 잡았습니다.KIA 타이거즈는 광주 홈경기에서 홈런 세 방을 쏘아 올리며 두산 베어스를 9-2로 꺾었습니다.두산은 1회초 박준순이 좌월 솔로홈런을 날려 1-0으로 앞섰습니다.반격에 나선 KIA는 2회말 김태군이 좌월 솔로아치를 그려 1-1을 만들었습니다.3회에는 아데를린 로드리게스가 좌월 3점 홈런을 터뜨려 4-1로 역전한 KIA는 4회말 김규성의 희생플라이로 1점을 보태 5-1로 달아났습니다.두산은 5회초 윤준호가 솔로홈런을 날리며 추격했으나 KIA는 6회말 나성범의 좌중월 솔로아치로 응수하며 6-2로 점수 차를 벌렸습니다.KIA는 8회말에도 3점을 보태 승부를 갈랐습니다.KIA 선발 양현종은 5회까지 삼진 4개를 뽑으며 3안타 2실점으로 막아 시즌 3승(3패)째를 수확했습니다.고척돔에서는 최하위 키움 히어로즈가 한화 이글스를 3-2로 제압했습니다.키움은 1회말 임병욱의 2루타와 한화 포수 허인서의 악송구로 먼저 2점을 뽑았습니다.4회에는 서건창의 적시타로 1점을 보태 3-0으로 앞섰습니다.끌려가던 한화는 8회초 허인서와 이원석의 적시타로 2점을 만회했지만 끝내 뒤집지는 못했습니다.키움 선발 박정훈은 6회 1아웃까지 3안타와 볼넷 4개를 허용했으나 무실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.1번 타자로 나선 키움 서건창은 4타수 2안타, 몸에맞는공 1개로 3차례 출루하며 공격의 선봉장이 됐습니다.한화 외국인 투수 윌켈 에르난데스는 12일 만에 선발 등판했으나 3.2이닝 동안 6안타로 3실점(2자책) 해 패전투수가 됐습니다.(사진=연합뉴스)