전서연, 전국장애학생체전 육상 여자 100ｍ T13 중등부 2연속 우승

▲ 육상 여자 100m T13(중등부)에서 금메달을 획득한 전서연(맨 오른쪽)

전서연(14·강원)이 전국장애학생체육대회(장애학생체전) 육상 여자 100ｍ T13 중등부 정상에 오르면서 대회 2연패를 달성했습니다.전서연은 오늘(13일) 부산아시아드주경기장에서 열린 제20회 전국장애학생체전 중등부 여자 100ｍ T13 결승에서 15초 88로 결승선을 통과해 우승했습니다.지난해 장애학생체전 중등부 여자 100ｍ와 200ｍ T13 부문을 석권한 전서연은 이로써 대회 2연패를 이뤄냈습니다.14일 200ｍ T13 부문 본선을 앞둔 전서연은 두 대회 연속 2관왕에 도전합니다.육상 남자 원반던지기 F37 고등부에선 윤동훈(16·울산)이 27.55ｍ를 던져 금메달을 목에 걸었습니다.윤동훈은 지난해 대회에서 포환던지기 F37(중등부) 금메달, 창던지기 F37(중고등부) 은메달을 거머쥐고, 2025 두바이 아시안유스패러게임에선 창던지기 F35~38 금메달, 원반던지기 F35~38 은메달, 포환던지기 F35~38 동메달을 획득한 유망줍니다.윤동훈은 14일 포환던지기 F37(고등부)에서 두 대회 연속 2관왕에 도전합니다.부산 사직수영장에선 윤채우(14·경기)가 여자 자유형 50ｍ S5~S6 초중고등부 결승에서 1분 01초 04를 기록해 우승했습니다.앞서 12일 여자 자유형 100ｍ S5~S6 중고등부(2분13초39)에서 정상에 오른 윤채우는 이번 대회 2관왕에 등극했습니다.윤채우는 14일 여자 평영 50ｍ SB1~SB5(중등부)에 출전해 대회 3관왕에 도전합니다.(사진=연합뉴스, 대한장애인체육회 제공)