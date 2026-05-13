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프로농구 KCC, 통산 7번째 챔프전 우승… 6위 팀 최초 기록

편광현 기자
작성 2026.05.13 21:09 조회수
프로농구 KCC, 통산 7번째 챔프전 우승… 6위 팀 최초 기록
▲ 13일 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프 챔피언 결정전 고양 소노 스카이거너스 대 부산 KCC 이지스 5차전 경기. 부산 KCC 허웅이 3점 슛을 넣은 후 기뻐하고 있다.

프로농구 '슈퍼팀' 부산 KCC가 2025-2026 시즌 챔피언에 등극했습니다.

KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전(7전 4승제) 5차전 원정 경기에서 고양 소노를 76대 68로 물리쳤습니다.

이로써 시리즈를 4승 1패로 끝낸 KCC는 2023-2024시즌 이후 2년 만이자 통산 7번째 우승을 차지하며 울산 현대모비스와 함께 플레이오프 최다 우승 공동 1위에 올랐습니다.

특히 KCC는 6위 팀으로는 프로농구 역사상 처음으로 챔피언결정전에 올라 우승까지 달성하는 새 역사를 썼습니다.

KCC의 이상민 감독은 선수와 코치, 감독으로 모두 우승의 기쁨을 누렸습니다.

프로농구에서 선수-코치-감독으로 모두 우승을 경험한 건 김승기 전 소노 감독, 전희철 서울 SK 감독, 조상현 창원 LG 감독에 이어 이상민 감독이 역대 4번째인데, 이 감독은 이를 모두 한 팀에서 이루는 최초의 주인공이 됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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