뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공기권총에 화약총까지…'사격 2도류 천재' 오예진이 간다!

편광현 기자
작성 2026.05.13 21:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

파리올림픽 사격 공기권총 금메달리스트 오예진 선수가 진기록을 세웠습니다. 주 종목인 공기권총뿐만 아니라 화약 권총에서도 대표 선발전 1위에 올라 아시안게임 2관왕에 도전하게 됐습니다.

편광현 기자가 만났습니다.

<기자>

19살이던 2024년 공기권총 10m 세계 랭킹 35위에 불과했던 오예진은 파리올림픽에서 깜짝 금메달을 차지하며 세계를 놀라게 했습니다.

이후 공기권총의 세계적인 강자로 군림하던 오예진은 최근 치러진 아시안게임 대표 선발전에서 또 한 번 사격계를 경악시켰습니다.

주 종목인 공기권총뿐 아니라 화약 권총에서도 1위를 차지해, 2018년 진종오 이후 8년 만에 '권총 2개 종목 석권'의 대기록을 세운 겁니다.

[오예진/사격 국가대표 : (지금은 본인의 주 종목이 뭐라고 느끼세요?) 저는 '더블 스타터'로 하겠습니다. (둘 다?) 네.]

고향 제주엔 화약 총 사격장이 없어 학창 시절 공기권총으로만 훈련했지만,

[오예진/사격 국가대표 : 벽에 종이 표적지 붙여놓고 25미터쯤 거리 되는 곳에 가서… 스윙만 하면서 훈련했어요.]

실업팀 입단 2년 반 만에 화약 권총에서도 정상급 실력을 갖춘 겁니다.

올림픽 당시 레몬 맛 캐러멜을 먹는 '금메달 루틴'으로 화제를 모았던 오예진은 이제 조금 더 강렬한 간식으로 바꿨고,

[오예진/사격 국가대표 : 이제 새콤달○ 아니고 '쌔콤달○'이라고 더 신 게 나와가지고 그걸 먹고 있어요.]

집중력 강화를 위해 새 취미도 만들었습니다.

[오예진/사격 국가대표 : 인형 뽑기에 요즘 빠져가지고, 거의 중독자처럼… (사격처럼) 아무래도 집중력이 좋아야 되는 거라, 늘고 있는 것 같아요.]

오예진은 4개월 뒤 생애 첫 아시안게임에서 공기권총과 화약 권총, 두 종목에서 금빛 총성을 약속했습니다.

[오예진/사격 국가대표 : 저번에는 엄마만 얘기해서 아빠가 서운해하더라고요. 그래서 이제 두 개 따서 엄마 하나 아빠 하나 (드리려고요.)]

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 서승현)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지