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격차 줄어든 대구·부산·경남…'공소취소권' 반응은

박찬범 기자
작성 2026.05.13 21:14 조회수
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<앵커>

이번 6·3 지방선거에서 거대 양당이 내세운 대구, 부산, 경남 광역단체장 후보들의 지지율 격차가, 오차 범위 안이라는 여론조사 결과가 나왔습니다. 또 민주당이 발의한 '조작기소 의혹 특검 법안'에 공소 취소권을 부여하는 내용에 대해선, 조사 대상 지역 모두에서 부정적인 의견이 더 많은 것으로 나타났습니다.

박찬범 기자입니다.

<기자>

한국갤럽이 뉴스1의 의뢰로 지난 9일부터 어제(12일) 사이에 각각 이틀씩 조사해 오늘 공개한 서울, 대구, 부산, 경남의 광역단체장 후보 지지도입니다.

대구시장 후보들의 경우, 민주당 김부겸 44%, 국민의힘 추경호 41%로, 두 후보의 지지율 격차는 오차 범위 안이었고, 부산시장 후보들도 민주당 전재수 43%, 국민의힘 박형준 41%로 오차 범위 안입니다.

경남지사 후보들 역시 민주당 김경수 45%, 국민의힘 박완수 38%로, 오차 범위를 벗어나지 않았습니다.

조사 대상인 영남 세 지역 모두 거대양당 후보들의 지지율 격차가 오차 범위 안에 있는 겁니다.

반면 서울시장 후보 지지도에선 민주당 정원오 46%, 국민의힘 오세훈 38%로, 정 후보가 오차 범위 밖에서 오 후보를 8%p 앞섰습니다.

다만 갤럽이 세계일보의 의뢰를 받아 지난달 10일부터 11일까지 실시했던 서울시장 가상 양자 대결에선 정원오 52%, 오세훈 37%였는데, 그때보단 격차가 줄어든 셈입니다.

민주당이 발의한 '조작기소 의혹 특검법안'과 관련해, 특검에게 공소취소 권한을 부여하는 게 적절하다고 보는지도 물었습니다.

서울 지역 응답자들은 적절하다 31%, 적절하지 않다 49%로 나타났고, 대구는 적절 22%, 부적절 54%, 부산은 적절 30%, 부적절 47%, 경남은 적절 29%, 부적절 48%로 각각 조사됐습니다.

네 지역 모두 부적절하단 응답이 오차 범위 밖에서 더 많았습니다.

(영상편집 : 유미라, 디자인 : 강유라·이예솔)
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