미끄러져 내려온 '17톤'…순식간에 불러온 재앙

<앵커>



강원도 춘천에서 하수구 정비 작업을 하던 대형 트럭이 미끄러지며 차량 여러 대와 상가 건물을 들이받았습니다. 이 트럭에 운전자가 타고 있지 않아, 자칫 큰 사고로 이어질 뻔했습니다.



G1방송 김윤지 기자입니다.



<기자>



대형 차량 한 대가 굉음을 내며 매장 앞 정차 차량과 가로수를 밀고 지나갑니다.



밖에 설치된 CCTV에는 부딪힌 차량 앞부분이 완전히 부서지고, 가로수도 맥없이 부러져 나가는 상황이 그대로 담겼습니다.



이 차량은 다른 차량과도 잇따라 충돌했습니다.



사고 현장입니다.



반대쪽 차선에 정차돼 있던 차량은 비탈길을 따라 미끄러졌고 그 상태로 그대로 인근 건물을 들이받았습니다.



사고가 난 건 오늘(13일) 오전 10시 43분쯤.



춘천시 석사동의 한 도로에서 하수구 정비를 하던 17톤 준설차 1대가 승용차 5대를 충돌한 뒤, 중앙분리대를 넘어 상가로 돌진했습니다.



이 사고로 승용차를 몰던 20대 남성 1명이 경상을 입었습니다.



또 준설차가 들이받은 상가 유리창은 산산조각이 났고, 내부 집기류도 부서졌습니다.



[피해 매장 관계자 : 제대로 (차를) 댔으면 뒤로 후진을 하면서 내려왔어야지, 대가리(앞 범퍼)를 반대 차선에다 놨기 때문에 이렇게 와서 박은 거 아니야.]



당시 준설차는 차선 역방향으로 정차한 상태에서 하수구 정비 작업 중이었고, 운전자는 타고 있지 않았던 것으로 확인됐습니다.



[목격자 : 왜 그런 차를 거기다가 세우냐고요. 사람 다치고 건물 망가지고 어떻게 할 거야.]



경찰은 준설차가 작업 중 비탈길로 미끄러지면서 사고가 난 것으로 보고, 현장 작업자와 목격자 등을 상대로 제동장치 이상 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 손영오 G1)



G1 김윤지