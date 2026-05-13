'성과' 절실한 두 정상…미중 정상 셈법은?

<앵커>



내일(14일) 미·중 정상회담에서는 무역 전쟁부터 이란 전쟁, 타이완 문제까지 그 어느 때보다 무거운 의제들이 한꺼번에 테이블 위로 쏟아질 전망입니다.



이번 회담의 핵심 쟁점과 두 나라의 셈법을 곽상은 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



최대 쟁점은 경제, 무역입니다.



미국과 중국은 지난해 10월부터 사실상 무역 전쟁 '휴전' 상태입니다.



한때 서로 100% 넘는 초고율 관세를 주고받았지만, 현재는 관세를 일부 낮추고 중국의 대미 희토류 수출 통제도 1년 유예한 상태입니다.



이번 회담에서는 단순한 휴전 연장을 넘어 양측 모두 새로운 것들을 얻어내려 하고 있는데, 먼저 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게는 손에 잡히는 성과가 절실합니다.



중국의 대두 쇠고기 같은 농축산물 수입 확대와 보잉 항공기 구매 약속을 받아내는 데 집중할 전망입니다.



대중 무역적자 축소와 희토류 공급망 안정도 핵심 과제입니다.



반면 시진핑 주석은 고율 관세 인하와 첨단기술 수출규제 완화를 정조준할 겁니다.



중국은 희토류를, 미국은 새 관세 체계를 협상카드로 활용하며, 현실적 절충점을 찾을 가능성이 거론됩니다.



특히 이번 회담에는 엔비디아 젠슨 황 CEO가 동행해 눈길을 끄는데요.



트럼프 대통령이 강조한 중국 시장 개방을 위해 미국이 그동안 막아온 엔비디아의 첨단 AI 칩을 협상카드로 쓸 가능성도 주목됩니다.



타이완 문제도 핵심 의제입니다.



중국은 현재 미국의 타이완 무기 수출 확대에 강력 반발하고 있는데요.



무기 판매를 자제하고 타이완 독립 반대 입장을 분명히 하라고 요구하고 있습니다.



이런 상황에서 트럼프 대통령이 출국 전 무기 수출 문제를 논의하겠다고 밝히면서, 타이완 문제까지 거래 대상으로 삼을지 관심이 쏠립니다.



다음은 이란 전쟁입니다.



미국은 중국의 에너지 공급망을 옥죄면서, 이란이 미국의 종전안을 수용하도록 설득해 주길 바라고 있는데요.



이렇게 국제 이슈까지, 한 번에 논의되는 회담이라 양국이 이란과 타이완 문제 등에서 아직은 견고한 각자의 입장을 전략적으로 수정하면서 빅딜에 나설지가 주목됩니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 이준호·박태영)