트럼프, '콕' 집었다…"시 주석에게 직접 요구할 것"

<앵커>



내일(14일) 중국 베이징에서는 미중 정상회담이 열립니다. 미국 대통령의 중국 방문은 9년 만입니다. 세계 경제와 안보, 첨단 기술 패권까지 걸려 있는 세기의 담판인 만큼, 저희는 오늘 첫 소식으로 전해드리겠습니다.



베이징에서 권란 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령이 오늘 저녁 베이징 서우두 공항에 도착해 2박 3일간의 중국 국빈 방문 일정에 돌입합니다.



트럼프 대통령이 중국을 찾은 건 지난 2017년 이후 약 9년만.



시진핑 중국 국가주석과 마주 앉는 건 지난해 부산 회담 이후 반년 만입니다.



두 정상은 내일 오전 공식 환영식을 시작으로 최소 6차례 만남을 이어갑니다.



회담에서는 무역 현안과 이란 사태, AI 등 광범위한 의제를 둘러싼 치열한 기싸움이 예상됩니다.



오후에는 유네스코 문화유산인 톈탄공원 관람, 저녁에는 시 주석 주최 국빈 만찬까지 함께 하게 됩니다.



모레도 시 주석의 핵심 집무 공간 중난하이에서 기념 촬영과 차담, 업무 오찬이 이어집니다.



트럼프 대통령은 이번 방중 목표를 경제 성과로 잡은 모습입니다.



중국 방문길에 올린 SNS 글에서 시 주석에게 중국 시장 개방을 직접 요구하겠다고 밝혔고, 출발 직전에는 이란 사태보다 무역 논의가 우선이다, 강조했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 그 문제(이란)에 대해 긴 대화를 나누게 될 것입니다. 이란 문제에서 어떤 도움도 필요하지 않습니다. 우리는 평화적이든, 다른 방식이든 반드시 승리할 겁니다.]



종전 협상이 뜻대로 안 된 상황에서, 중국에 가게 된 트럼프 대통령의 고민이 읽힙니다.



하지만 헤그세스 국방장관이 동행한 만큼, 이란 전쟁과 타이완 등 안보 현안도 주요하게 다뤄질 전망입니다.



당초 방중 명단에서 빠졌던 젠슨 황 엔비디아 CEO도 뒤늦게 합류했습니다.



트럼프 대통령이 직접 같이 가자고 전화해 중간 기착지 알래스카에서 전용기 에어포스원에 올라탔다는 겁니다.



신장 위구르, 홍콩 민주화 시위 등과 관련한 강경 발언으로 중국 제재 명단에 오른 루비오 미 국무장관도 처음으로 중국 땅을 밟게 됐습니다.



중국은 루비오 장관의 중국어 이름 표기를 바꿨는데, 문제없이 입국할 수 있게 우회로를 마련했다는 분석입니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 채철호, 디자인 : 임찬혁)