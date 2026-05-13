트럼프, '오바마 체포하라' 게시물 공유…오물 합성사진도 올려

▲ '반역자 오바마를 체포하라'고 쓴 게시물을 공유한 트럼프 대통령
도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령을 체포하라고 선동하는 게시물을 공유하며 오바마 전 대통령에 대한 거센 공격에 나섰습니다.
12일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령의 트루스소셜 계정에는 전날 오후 10시 14분부터 이날 오전 1시 12분까지 총 55개의 메시지가 올라왔습니다.
특히 트럼프 대통령은 근거 없는 주장을 토대로 오바마 전 대통령을 비난하는 다른 계정의 게시물을 여러 건 공유했습니다.
오바마 전 대통령과 존 브레넌 전 중앙정보부(CIA) 국장이 2016년 대선에서 당선된 트럼프 대통령을 축출하기 위해 '러시아 사기극'을 벌였다는 내용의 게시물을 연이어 공유하고서, "반역자 오바마를 체포하라"고 쓴 게시물을 공유했습니다.
또 트럼프 대통령은 오바마 전 대통령과 조 바이든 전 대통령, 낸시 펠로시 전 하원의장이 워싱턴기념탑 앞 오물에 빠진 모습을 담은 인공지능(AI) 생성 이미지를 올렸습니다.
그러면서 "멍청한 민주당원들(Dumacrats)은 오물을 사랑한다"고 썼습니다.
그 외에도 그는 2020년 대선이 조작됐다는 허위 주장, 법무부가 민주당 인사들을 기소하지 않은 것에 대한 불만 등을 담은 다른 계정의 게시물을 공유했습니다.
이 같은 트럼프 대통령의 심야 소셜미디어 '폭주'는 자주 있는 일입니다.
작년 12월 1일에는 오후 8시 17분부터 자정 직전까지 게시물 160여 건을 올렸는데, 이는 그의 재임 기간 중 최고 기록입니다.
WSJ이 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물 수천 개를 분석한 결과, 그가 트루스소셜을 음모론 유포와 정적 공격의 장으로 활용하는 것으로 나타났습니다.
그 과정에서 이번에 올린 '오물 민주당원' 이미지나 최근 논란이 된 '예수 행세' 이미지처럼 공격 상대방을 조롱하고 자신을 치켜세우는 AI 생성 이미지도 종종 올립니다.
이 같은 트럼프 대통령의 소셜미디어 활동을 두고 WSJ은 "자신의 목소리와 당파적, 극단적 콘텐츠를 혼합해 24시간 내내 가동되는 고출력 증폭 시스템처럼 작동한다"고 설명했습니다.
(사진=트럼프 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)
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