'우승 후보' 이예원·박현경, KLPGA 두산 매치플레이 첫날 승리

▲ 이예원

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▲ 박현경

이예원과 박현경이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 두산 매치플레이 첫날 경기를 나란히 승리했습니다.'디펜딩 챔피언' 이예원은 강원도 춘천시 라데나 골프클럽 네이처·가든 코스에서 열린 대회 첫날 조별리그 5조 1차전에서 4개 홀을 남기고 5홀을 앞서는 일방적인 경기로 이세희를 제압했습니다.승점 1점을 챙긴 이예원은 김우정과 2차전을 벌입니다.김우정은 이채은과의 첫 경기에서 무승부를 기록했습니다.2024년 이 대회 우승자 박현경도 13조 첫 경기에서 정소이를 상대로 2개 홀을 남기고 4홀을 앞서는 완승을 거뒀습니다.13번 홀까지 1홀을 앞서나간 박현경은 14번 홀부터 3연속 버디를 잡아내며 3개 홀을 모두 따내 16번 홀에서 경기를 끝냈습니다.박현경은 신다인에게 패해 승점을 쌓지 못한 서어진과 2차전에서 대결합니다.지난해 대상 수상자 유현조도 조혜림을 상대로 3홀을 남기고 5개 홀을 앞서 1승을 거뒀습니다.'루키' 최정원은 이번 시즌 더시에나 오픈에서 우승하며 상금과 대상 포인트 부문에서 3위를 달리는 고지원을 꺾었습니다.최정원은 14번 홀 버디로 2개 홀을 앞서 나간 뒤 17번 홀까지 리드를 지켜 16강전에 진출할 발판을 놓았습니다.박주영은 4홀을 남기고 6홀을 앞서 나간 끝에 2010년 대회 우승자 이정민을 가볍게 제압했습니다.조아연은 2023년 우승자 성유진을 2홀을 남기고 3개 홀을 앞서는 승리를 따냈고, 방신실은 접전 끝에 김지수를 1홀 차로 따돌렸습니다.김민선과 안지현은 18홀 동안 승패를 가리지 못해 승점 0.5씩을 나눠 가졌습니다.16개 조로 나눠 열리는 조별리그에서는 각 조 1위가 16강전에 진출합니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)