중동전쟁발 중소기업 피해·애로 799건…"수출 지연·현지박람회 무산"

▲ 중소벤처기업부

중동전쟁에 대한 불확실성이 이어지면서 중소기업들이 겪는 직접적인 피해와 경영 애로가 꾸준히 발생하는 것으로 나타났습니다.중소벤처기업부가 오늘(13일) 낮 12시 기준으로 중동 전쟁 관련 중소기업 피해·애로 및 우려 접수 현황을 파악한 결과 지난주보다 43건 늘어난 799건인 것으로 집계됐습니다.유형별(중복 응답)로 '피해·애로' 분야에서는 운송 차질이 271건(44.9%)으로 가장 많았고, 물류비 상승(36.9%), 계약 취소·보류(33.3%), 출장 차질(18.0%), 대금 미지급(14.4%) 등이 뒤를 이었습니다.'우려' 유형 역시 운송 차질이 85건(68.0%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.국가별로는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 등 중동 지역 관련 피해가 556건(76.3%)으로 대부분을 차지했습니다.그 가운데 이란이 12.9%, 이스라엘이 12.2%로 집계됐습니다.주요 사례를 보면 한 원단 제조 업체는 석유화학 원료 가격이 상승하면서 관련 품목이 최대 150∼200%까지 올라 생산에 차질을 겪고 있었습니다.또 중동 전쟁으로 제품 특성상 두바이 현지에 나가 제품을 설치해야 하지만, 중동전쟁으로 출장이 어려워져 10만 달러(약 1억 4천880만 원) 규모의 수출 계약이 지연됐다는 호소도 나왔습니다.이밖에 튀르키예와 인근 국가에 수출을 계획한 한 기업은 현지 박람회에 참가하기로 했나, 전쟁의 영향으로 행사가 취소됐으며 현지에서 추진하기로 했던 마케팅도 무산됐다고 밝혔습니다.