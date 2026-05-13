민주당 몫 국회부의장 후보에 남인순…"민생 입법·개혁 과제 힘 있게 추진"

▲ 제22대 국회 후반기 국회부의장 후보로 선출된 남인순 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다.

더불어민주당 몫 국회부의장 후보로 4선의 남인순 의원이 선출됐습니다.남 의원은 오늘(13일) 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 과반 득표로 4선 민홍철 의원을 꺾고 부의장 후보가 됐습니다.남 의원은 당선 인사에서 "조정식 의원과 손잡고 개헌과 민생 입법, 개혁 과제를 힘 있게 추진하겠다"고 각오를 밝혔습니다.조 의원은 오늘 남 의원과 함께 민주당 국회의장 후보로 선출됐습니다.그러면서 남 의원은 "당면한 6·3 지방선거 승리를 위해 열심히 뛰겠다"며 "다가오는 총선에서 민주당이 승리할 수 있도록 밑거름을 잘 만들겠다"고 강조했습니다.남 의원은 추후 국회 본회의 표결을 거쳐 국회 부의장으로 정식 선출됩니다.국회의장단은 의장 1명에 여당 및 야당 몫 국회부의장 각 1명 등 모두 3명으로 구성됩니다.국민의힘은 4선인 박덕흠 의원을 야당 몫 국회부의장 후보로 뽑았습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)