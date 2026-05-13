저출산에 헌혈 감소…헌혈 연령 상한 높이고 OTT 구독권 준다

▲ 헌혈

정부가 저출산과 고령화로 인한 혈액 수급 위기에 대응하기 위해 헌혈 가능 연령을 높이고 참여 혜택을 확대하는 내용을 담은 '제2차 혈액관리 기본계획(2026~2030)'을 확정했습니다.현재 우리나라의 헌혈률은 5.6%로 주요국 대비 낮은 편은 아니지만, 전체 헌혈자의 절반 이상을 차지하는 10~20대 인구는 급감하고 있습니다.반면 수혈이 필요한 고령층은 늘어나고 있어 장기적인 혈액 안정성 확보가 시급한 상황입니다.이에 따라 보건복지부는 현재 69세인 헌혈 가능 연령을 5세 정도 상향하는 방안을 추진하기로 했습니다.또 건강 상태가 양호한 다회 헌혈자의 경우 나이 제한 없이 참여할 수 있도록 기준을 개선할 방침입니다.정부는 또 젊은 층의 헌혈 참여를 독려하기 위해 OTT 구독권이나 전용 포토카드 같은 기념품을 도입하고, 헌혈의 집 운영 시간을 직장인 퇴근 시간대에 맞춰 탄력적으로 조정하는 등 헌혈 접근성을 높이는 방안도 시행하기로 했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)