"투병 잘 이겨내길"…유해진, 암 환자 위해 서울아산병원에 1억 원 기부

배우 유해진이 암 환자를 위해 1억 원을 기부했다.



13일 서울아산병원에 따르면 유해진은 최근 암 환자 치료를 위한 기금 1억 원을 전달했다.



유해진은 ""환자들이 힘든 투병 과정을 잘 이겨내고 평범한 일상을 되찾길 바라는 마음에서 후원을 결심했다"며 "환자들이 더 나은 환경에서 편안하고 안전하게 치료받을 수 있길 소망한다"고 밝혔다.



서울아산병원은 유해진의 후원금을 암환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축 및 치료 환경 개선을 위해 사용할 계획이다.



유해진은 2022년 코로나19가 기승을 부리던 시기 의료진을 응원하고 소아 환자 치료에 보탬이 되고자 서울아산병원에 5000만 원을 후원했다. 이를 시작으로 2023년 5000만 원을 추가 전달했다. 이번 후원까지 서울아산병원에만 누적 2억 원을 기부했다.



유해진은 영화 '왕과 사는 남자'로 1,684만 명을 동원하며 다섯 번째 천만 흥행작을 배출해 냈다. 이 활약에 힘입어 제62회 백상예술대상에서 영화 부문 대상을 받았다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)