[인터뷰] 유의동 "다른 후보들, 정치적 수단으로 평택 선택…질적 성장 이끌 것"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 유의동 국민의힘 경기 평택을 후보

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● 유의동 국민의힘 경기 평택을 후보 인터뷰



"보수 단일화 가능성 0은 아니지만 우선순위 높지 않아"

"'핫플레이스' 평택은 처음…당황스러워"

"정치 위해 평택 선택한 사람과 평택 위해 정치 선택한 사람 구분 명확"

"국힘을 수도권 중심 정당으로 환골탈태 이끌 것"

"국힘 바꾸지 않으면 보수 재건 난망"

"안정적 성장을 위해 적당한 견제 필요"

"조국-김용남 설전 속에 평택은 없어"

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▷ 주영진 / 앵커 : 이번에는 경기도 평택을, 국민의힘의 유의동 후보와의 인터뷰가 준비되어 있습니다. 후보님 어서 오십시오.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 안녕하십니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 영상 보니까 철저하게 지역 구도, 이걸 강조하시던데 왜 그런 생각을 하시게 됐습니까.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 지금 평택의 입장이 한 지난 10여 년간 숨 가쁘게 성장해 온 기간이었거든요. 그런데 지금 이 순간에는 이 성장을 계속 지속 가능하게 하기 위해서는 양적인 성장이 아니라 질적인 성장에 집중을 해야 하는데요. 이 질적인 성장이라는 것은 곧 시민들 삶, 개개인의 삶에 대한 이해로부터 나오는 거잖아요. 그렇기 때문에 지역민들과 조금 더 밀착해서 이야기를 듣고, 또 특히 요새 당이 좀 많이 어려우니까요. 그 부분에 대한 목소리도 함께 듣고 저의 입장을 이야기하고 이런 시간을 보내고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에 공천이 확정된 시점이 지금 한 며칠 전입니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 글쎄요.



▷ 주영진 / 앵커 : 대략.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 한 달, 한 달이 채 안 됐나요? 한 달이 채 안 된 것 같은데요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래도 다른 후보들보다는 좀 일찍 공천이 된 셈이죠? 조국 후보가 워낙 일찍 또 가기는 했습니다만.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 평택을이 조금 뜨거운 장소로 알려져서, 또 특히 보수 쪽 후보, 황교안 후보가 일찌감치 내려와서 활동을 하고 있었기 때문에 저희 쪽에서도 당의 후보를 빨리 정해서 거기에 대응을 했었어야 하는데 그 부분에 있어서는 상당 부분 실기를 한 게 아닌가 이런 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유의동 후보는 그래도 경기도 평택을에 재보선이 열리면 내가 국민의힘 후보로 나설 수밖에 없겠구나 하는 생각을 하셨습니까. 아니면 지금 현재 지도부나 이런 전체적인 흐름을 보면 내가 공천을 못 받을 수도 있지 않을까 하는 그런 우려 같은 걸 좀 하셨습니까. 어떻습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 제가 도전을 할 수밖에 없겠구나라는 생각은 했었죠. 왜냐하면 워낙에 당의 상황이 별로 이렇게 녹록지 못한 상황이고 또 각 당의 대표급 주자들이 지금 내려와서 열심히 활동을 하고 있었던 상황이었기 때문에 결국에는 선거를 치러보고 경험이 있는 또 그리고 국회의원직을 경험해 본 사람이 선수로 나갈 수밖에 없겠구나라는 생각은 하고 있었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지난번에 출범식 할 때인가요? 보니까 유승민 전 대표도 왔더라고요. 유승민 전 대표가 요즘 공개적인 자리에 잘 안 가던데 유의동 후보와 상당히 각별한 사이구나라는 걸 느낄 수 있는 그런 장면이었던 것 같습니다.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 정치적으로 이렇게 교분을 오랫동안 함께 나눈 사이이기 때문에 아마 특별하게 참석하신 게 아닌가 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 당부 하던가요?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 열심히 해야 하지 않겠느냐 그리고 또 지금보다는 조금 더 지역민들하고 밀착해서 활동하는 게 좋겠다. 이런 덕담 해주고 가셨습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 부분에서 어쨌든 간에 경기도 평택을의 국민의힘의 유의동 후보가 후보로 공천받아서 나왔는데 지금 전체적인 흐름은 어? 황교안 후보가 나왔어? 그런데 황교안 후보도 보수 후보야. 약간 성향도 다르고 생각도 다르기는 하지만 그러면 결국은 이 범여권 후보 간의 단일화 말고 이른바 야권 후보 단일화도, 보수 진영 후보 단일화도 필요한 것 아니냐라고 하는 또 기사들을 기자들이 많이 쓰고 있는데, 어떻습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 진영 간의 단일화라는 게 선거 전략에 있어서 아주 주요한 수단 중에 하나니까 그 가능성이 전혀 제로다, 이렇게 얘기하기는 현실적으로 좀 어렵죠. 후보로서. 그런데 사실 제 판단에는, 제 지금 생각에는 그 가능성이 또 우선순위가 그렇게 높지는 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 높지 않다는 건 어떤 말씀이에요. 그냥 끝끝내 이 다자 구도로 그냥 치르겠다?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 지금 현재 제가 집중해야 할 부분은 이런 선거 공학적인 단일화나 이런 논의보다는 지금 갈라져 있는 보수의 목소리를 어떻게 한 그릇에 담을 수 있을까. 그 노력을 최대한 경주해야 하는 게 아니냐 이런 생각을 갖고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 혹시 황교안 후보가 부정선거 주장을 하고 있는 후보여서 유의동 후보가 부정선거 주장을 하고 있는 후보와 아무리 같은 보수 진영이라고 하더라도 손을 잡는 게 좀 부담스럽지 않겠느냐. 이런 또 지적도 있던데 그런 생각도 혹시 하고 계시는 겁니까, 어떻습니까.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 여러 가지 연대라는 데에는 한 가지 조건만이 맞다고 해서 이게 해결될 수 있는 게 아니고 전반적인 여러 가지 상황들이 있을 거고요. 또 황교안 후보의 입장이 있을 거고 또 저의 입장이 있을 거고 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 앞서 말씀드렸던 것처럼 높은 우선순위를 갖고 있지 않다 정도만 말씀드리겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 문을 닫아놓고 계시는 건 아니고요?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 문을 닫았다고 표현하기가 좀 어려운 것이요. 왜냐하면 저희 진영에서도 단일화가 없으면 우리가 이길 수 있겠느냐라고 주장하시는 일부의 분들도 계시기 때문에 그분들의 목소리를 전혀 무시하고 선거를 치를 수는 없으니까, 가능성이 제로입니다라고 말씀은 못 드립니다만, 그분들의 목소리가 그렇게 비중이 높지 않다라는 정도만 말씀드리겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 경기도 평택을 지역에서 국회의원을 몇 번 하셨죠?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 세 번 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 세 번 하셨죠? 3선을 했는데 이렇게, 보통은 양자 대결 구도 치러지는데 이번에는 민주당 김용남 후보, 조국혁신당의 조국 후보, 진보당 김재연 후보 또 혁신인가요? 자유와 혁신의 황교안 후보, 5자 구도, 6자 구도 이런 선거 처음 있는데 어떤 생각이 드세요? 경기도 평택을이 정말 핫플레이스가 됐구나라는 생각 드시면서도 좀 선거가 쉽지 않겠구나 하는 생각도 좀 하실 것 같고요.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 여러모로요. 여러모로 처음 경험해 보는 거라 어떻게 대응해야 할지에 대해서는 사실 솔직히 당황스러운 부분도 처음에는 있었죠. 그런데 결국에는 지금 이 선거가 정치를 위해서 평택을 선택한 분들하고 평택을 위해서 정치를 선택한 사람과의 구분이 너무나 명확하기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 추호의 의심이나 두려움은 없습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정치를 위해서 평택을 선택한 분들과 평택을 위해서 정치를 선택한 사람과의 차이.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 사실 지금 여러 가지 일들이, 이야기들이 이 정치권에서 회자가 됩니다만, 지금 저를 제외한 모든 후보들이 평택에 오신 지가 가장 오래되신 분이 한 서너 달 정도 되신 분들이고요. 어떤 분은 보름 남짓 됐을까 싶습니다, 현재. 그러니까 그분들이 지금 수많은 평택에 대한 이야기를 합니다만, 그 평택에 대한 이야기가 얼마나 농익었는지, 얼마나 깊은 맛을 갖고 있는지는 저는 알 수 있거든요. 그러니까 그런 측면에서 본다면 정치적 수단으로 평택을 선택한 것 이상의 각종 미사여구로 포장을 합니다만, 사실은 그 진정성은 유권자들께서 금방 확인하실 수 있을 것이다. 저는 이렇게 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 평택에서 3선 국회의원을 하셨다면 오늘의 평택에 어떤 성과가 있다면 성과대로, 또 부족한 점이 있다면 부족한 점대로 유의동 후보도 여러 가지 생각. 내가 책임도 있고 내가 공도 있고 아마 이런 생각을 하실 텐데 이번에 출마하면서는 평택의 유권자들, 또 대한민국 국민, 대한민국을 위해서 어떠한 약속을 지금 하고 계십니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 크게 두 가지인데요. 지금 현재 평택이 잘 아시는 것처럼 평택을 아시냐는 질문을 받는 대다수의 국민들은 '굉장히 활력이 넘치는 도시지, 성장하고 있는 도시지' 대답을 하시거든요? 그러니까 지난 한 10여 년간의 성장이라는 것은 정말 괄목상대할 정도의 급격한 성장이었습니다. 양적인 거의 팽창이라고 말할 정도로 성장을 했는데요. 이 성장의 중심에 국회의원직을 제가 10년간 수행을 했었으니까 그게 저한테 공이라면 공일 수도 있겠죠. 또 반면에 이런 양적인 성장이 진행되는 과정 속에서 질적인 성장이 얼마만큼 담보됐느냐. 그러니까 질적인 성장이 담보되지 않았을 때는 이게 괴리가 생기면 주민들의 삶에 불편함으로 다가서니까요. 이 부분에 대한 불편함들이 아마 시민들 사이에서는 있을 수 있을 거라고 생각합니다. 이번 국회의원직에 도전하면서 제가 가졌던 다짐은 이 양적인 성장뿐만 아니라 질적인 성장을 높여서 이 양적인 성장이 향후 10년 이상 지속 되게, 지속 가능하게 만드는 것이 저의 소임이라고 생각을 했고 두 번째로는 저희 보수 정당이 지금 뭐라고 말씀드리기 어려울 정도로 굉장히 힘든 상황에 놓여 있는데 제가 이번에 국회의원에 당선이 돼서 원내에 진출하게 된다면 저희 당의 70년대생, 4선 수도권 의원으로서 당 리더십의 변화, 당 비전에 대한 변화를 주도적으로, 수도권 중심의 정당으로 환골탈태시킬 수 있겠다는 약속, 다짐 이런 것들을 동시에 지역 주민들께 말씀드리고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 두 번째 문제 관련해서는, 같은 경기도 권역이기는 합니다만, 남양주 시장 후보 주광덕 후보 같은 경우는 장동혁 대표의 2선 후퇴가 이루어지지 않으면 후보 등록을 하지 않겠다는 얘기까지 했는데, 물론 아직까지 후보 등록을 정말 할지 안 할지 모르겠지만 장동혁 대표는 상임선대위원장 맡으면서 그 요구를 거부했어요. 내가 책임하에, 내 책임하에 선거 치르겠다는 의사를 분명히 했는데 어떻습니까, 그런 분위기. 이런 것들을 나중에 선거 끝나고 나서 유의동 후보가 결과와 상관없이 어쨌든 간에 그 부분에 대해서는 좀 당을 바꾸는 데 뭔가 역할을 하겠다. 이 생각이 분명하신 것 같은데.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 그렇죠. 그 각오가 분명하고요. 그렇지 않고서는 보수의 재건이라는 게 난망할 테니까요. 사실은 선거를 시작하기 전에 빨간 옷을 입으실 겁니까, 하얀 옷을 입으실 겁니까. 선거 유세를 하게 되면 장동혁 대표를 부르실 겁니까, 부르지 않으실 겁니까. 저는 사실 이 질문을 받았을 때 참 참담한 심정이에요. 왜냐하면 이 선거의 본질이 그것이 아닌데 지금 어쩌다 우리 정당이 그것이 본질인 것처럼 되어 버렸냐는 그런 질문에 굉장히 속이 상했었거든요. 그런데 어찌 됐든 저는 이 부분을 저희가 책임져야 할 부분, 문제이기 때문에 선거 승리를 통해서, 한 손이라도 거들어서 빨리 지금 이 상태로부터 벗어나는 것이 그게 국민에 대한 마땅한 도리라고 저는 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 말씀하셨으니까, 그래서 그 질문 받고 답은 어떻게 하셨어요.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 어떤 질문이요?



▷ 주영진 / 앵커 : 색깔. 어떤 색깔을 입으실 겁니까.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 저는 그게 본질이 아니니까 저는 빨간 옷을 입고 다니고 있는데요. 그러니까 제가 하얀 옷을 입는다고 해서 저를 바라보는 시선이 바뀌지는 않을 테고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 장 대표가 또 지원 유세에 온다고 한다면 또 오는 대로.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 그건 형편이 맞으면 그때에 따라서, 필요에 따라서 그거는 하게 되겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 전체적인 선거 판세가 경기도 평택을 자체의 국회의원 재보선 그것도 중요합니다만, 이게 경기도지사 선거 또 다른 지역의 전국적인 선거하고도 구도가 다 맞물려 있는 것 아닙니까? 지방선거와 동시에 치러진다는 게. 그래서 지금 어렵다는 거죠?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 굉장히 힘든 선거입니다. 이게 지방선거랑 같이 치르다 보니까 이 지방선거와 연동이 돼서 사실은 정책적인 수단이라든지 이런 것들이 굉장히 제한된 야당 입장에서는 매우 어려운 선거입니다만, 균형을 잡아야 하겠다는 의지는 분명하신 것 같아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 균형을 잡아야 한다, 유권자들이.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 그러니까 제가 지역 주민들께 다니면서 드리는 말씀이 이재명 정부를 위한 의석은 충분한 거 아닙니까. 지금은 평택을 위한, 평택만을 위한 의석을 찾아야 할 때입니다. 평택 같은 경우에는 지난 8년간의 시장이 평택시장이었고요. 지금 새 선거구에 국회의원이, 물론 이병진 전 의원이 귀책 사유로 인해서 지금 재선거가 치러지고 있습니다만, 이 재선거가 치러지기 전까지는 세 의석이 모두 민주당이었거든요. 그러면 세 의석이 모두 민주당이고 대통령도 민주당이고 시장도 민주당이었는데 어떤 변화를 느끼셨습니까? 오히려 지금 이제는 안정적인 성장을 위해서라도 적당한 견제책은 있어야 하지 않겠습니까. 그 견제의 수단으로 유의동이 괜찮지 않겠습니까라는 말씀을 드리면 꽤 많은 호응을 얻고 있고요. 제가 후보가 되고 나서 그런 활동을 하면서 점차 보수의 목소리가 결집되고 있다는 것을 현장에서 제가 체감을 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아마도 평택을 지역이 상당히 전국적인 관심 지역으로 부상되는 데는 조국혁신당 조국 대표가 일찌감치 내려가서 여기서 내가 승부를 보겠다라고 해서 그러면서 이게 관심이 커지고 그런 건데 다니면서 많이 보시잖아요. 각 후보들이 또 주장하는 바도 다 들으시고. 어떻습니까. 어떤 차이점이나 이런 부분들 좀 느껴지십니까. 어떻습니까.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 조국 후보, 또 김용남 후보, 저. 이렇게 셋이 지금 주요 경쟁 플레이어인데 지금 두 분간의 설전이 굉장히 치열하잖아요. 그런데 두 분간의 설전을 이렇게 듣고 있다 보면 두 분 다 맞는 말씀을 하세요. 김용남 후보는 조국 후보에게 범죄자라고 말씀을 하시고 조국 후보는 김용남 후보에게 권력을, 양지를 쫓아다니는 정치 검사라고 표현하시는데 그 두 분의 말씀을 듣다 보면 그래, 두 분이 다 맞지라고 하는데 그중에, 그 설전 중에 평택의 이야기는 없는 거죠. 평택의 어떤 현안을 두고 둘이 설전을 벌이는 게 아니라 자신들의 정치적인 목적, 수단을 지금 활용하고 있다는 생각이 들어서 사실은 두 분이 지역에서 얼마만큼의 호응을 얻고 있는지에 대해서는 저는 좀 물음표를 갖고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 황교안 후보와도 이렇게 따로 얘기해 보신 적 있으세요?



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 행사장에서 마주쳐서 손 인사하는 정도. 수 인사하는 정도고 어제 어느 한 행사장에서 이렇게 잠깐 뵀는데 단식을 하셨잖아요. 단식을 하신 뒤라 건강은 어떠신지, 체력은 괜찮으신지 정도의 안부는 여쭈었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유의동 후보와 이렇게 인터뷰하면서 어쨌든 평택을에 관한 한 자신감은 있는데 전체적으로 지금 당이 워낙 어려운 상황이어서 참 선거가 쉽지 않은 선거를 내가 이번에 치르고 있구나. 얼마나 절박한 마음인지는 느껴지는 그런 마음인데요. 또 시간 드릴 테니까 우리 또 평택을 유권자분들, 또 시청자분들에게 왜 출마하게 됐는지, 어떤 이야기를 꼭 하고 싶으신지 한번 짚어주시죠.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 제 이번 선거의 캐치프레이즈가 '평생을 평택에서'입니다. 평생을 평택에서 살았고 앞으로 살 거다라는 것을 강조하는 것이 아니라 평택 시민들께서 평생을 평택에서 편안하게 보내시도록 하겠다. 그런 제도와 환경을 만들겠다는 게 저의 다짐이고 약속입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이재명 정부를 위한 의석은 이미 충분합니다. 지금 평택 시민들께서 선택하셔야 할 의석은 평택에 대한 이해, 평택에 대한 애정을 바탕으로 한, 평택을 위한, 평택만을 위한 의석을 선택해야 하는 것이고 그 과정에서 저의 목소리를 좀 귀 기울여 들어주시기를 부탁드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 경기도 평택을의 국민의힘 후보로 나선 유의동 후보와의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 유의동 / 국민의힘 경기 평택을 후보 : 감사합니다.