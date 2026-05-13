[인터뷰] 김용남 "떨어질 땐 감 오는데 이번엔 전혀…조국혁신당과 연대 힘들어"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김용남 민주당 경기 평택을 후보

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● 김용남 민주당 경기 평택을 후보 인터뷰



"평택, 과거 변호사 사무실 운영한 곳…낯선 곳 아냐"

"21일 남았는데 평택 주민들이 누가 나왔나 다 알아"

"평택, 핫플레이스 된 건 분명"

"선거 연대는 연대할 이유가 있을 때 하는 것"

"혁신, 진영 논리·이념 틀에 갇혀 있어…조국과 연대 힘들어"

"평택서 체감하는 응원과 지지 강도 높아"

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▷ 주영진 / 앵커 : 오늘 주영진의 뉴스브리핑 인터뷰 순서는 공교롭게 경기도 평택을의 김용남 민주당 후보와 유의동 국민의힘 후보가 차례차례 인터뷰가 준비돼 있거든요. 여러분 잘 들어봐 주시기 바랍니다. 먼저 김용남 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 평택을 간 지가 얼마나 됐습니까.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 지금 보름 정도로.



▷ 주영진 / 앵커 : 보름. 처음 갔을 때와 지금 보름이 지난 지금 어떤 차이가 느껴지세요?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 사실은 뭐 평택은 저는 친숙한 곳입니다. 변호사 사무실을 만 10년 전에 평택시 동삭동에 열고, 거기서 근무도 하고 그랬기 때문에. 뭐 지리적이거나 이런 면에서는 낯선 곳은 전혀 아닙니다만 선거와 관련해서는 이번에 평택에 처음 간 거잖아요. 초반보다 지금 날이 갈수록 선거 열기가 올라오면서, 이렇게 출근이나 퇴근 인사를 길거리에서 하면 응원을 해 주시는 분들이 점점 늘어나고 있다고 느낍니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 경기도 평택을이 이번 지방선거와 국회의원 재보선 지역 가운데 그야말로 핫플레이스가 됐다. 그런 느낌 받으세요?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그럼요. 왜냐하면 누구누구 나왔는지 거의 주민들께서 다 아세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 다 꿰고 계시는 거군요.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그렇습니다. 지금 20일이 조금 더 남았잖아요. 그러니까 본선거 운동 기간이 들어가야, 그리고 선거 벽보가 길에 이렇게 붙어야 누구누구 나왔구나. 이렇게 아는 분들이 많아지기 마련인데. 물론 정치 고관여층은 다 아십니다만 나머지 분들은 본선거가 시작돼야 알아가는데 벌써 지금부터 다 아세요, 거의 대부분. 누구누구 나왔네. 뭐 이러면서 누구시군요. 이렇게 많이들 알아보시니까 핫플레이스는 틀림없어 보입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 SNS 보니까 가신 지 보름 됐는데 벌써 실핏줄이 터져서 본인 스스로가 이게. 그렇죠? 지금 실핏줄이 터진 게 그만큼 지금 상당히 힘든 격전이 치러지고 있다. 이렇게 받아들여지던데 어떻습니까?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 제가 코피는 절대 안 나고요. 실핏줄도 거의 터지는 경우가 없는데. 체력 하나는 누구보다도 자신 있는데 오늘 아침에 보니까 약간 조금 터졌더라고요. 그런데 일주일 전에 저하고 같이 선거를 도와주는 친구 중의 한 명이 아침에 운전하다가 코피가 터졌거든요. 일주일 있다가 제가 실핏줄이 조금 터졌습니다. 힘이 안 들면 선거운동이 아니죠. 사실.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠. 국회의원이나 광역단체장이나 기초단체장, 기초의원, 광역의원. 정치를 하신다고 마음먹고 나서신 분들은 정말 체력은 좋아야 되겠어요.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 기본 소양입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 기본 소양입니까. 이번에 후보로 갑자기 출마하게 됐는데 말이죠. 불과 얼마 전까지 보름 전만 하더라도 논평하시고 시사 프로그램에 출연하셨잖아요. 그러면 어떻게 선거를 치르기 위해서는 후원금도 받고 해야 하는데, 후원금 같은 것도 한도가 있지 않습니까. 어떻게 다 채워졌습니까, 어떻습니까?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 국회의원 후보 후원금 한도는 1억 5000만 원인데요. 사실은 지난주 목요일에 오후에 처음으로 계좌 개설이 됐거든요. 후원회를 만들려면 후원회장도 모셔야 되고 이런저런 행정적인 절차가 있어서, 지난주 목요일날 오후에야 계좌 개설이 되고 크게 광고를 할 만한 여유도 없었는데. 어제 매우 감사하게도 후원금 한도가 다 찼습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 일주일도 안 됐는데. 후원금 보내주신 분들이 다 소액 후원금이 가장 많은...



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 어제 오후에 후원금 한도가 다 찼다고 해서 벌써 다 찼냐고. 그런데 특이한 게 후원해 주신 분들의 98%가 사실은 10만 원 이하. 비교적 소액 후원금을 보내주신 분들이 거의 다예요. 그러니까 98%는 소액 후원금이고 이제 나머지 2%가 10만 원을 넘는 금액들을 보내주셨는데 제가 제 명함에 제 개인 핸드폰 번호가 들어 있습니다. 그래서 이런저런 응원의 문자를 보내주시는 분들이 있는데.. 어제인가 그저께 받은 문자 중에 본인, 저하고는 아직 일면식도 없는 분인데. 본인이 기초생활수급자인데 돈은 없는데 열심히 하는 모습 보고 응원하고 싶어서 후원금 보냈다. 그러면서 이제 그런데 1만 원밖에 못 보냈다. 그런 걸 보면 뭉클하죠. 사실은.



▷ 주영진 / 앵커 : 이렇게 후원금까지 받고 그랬으니까 김용남 후보가 당연히 선거 끝까지 완주해서 평택을 유권자들의 선택을 받아야겠다라고 하는 각오를 다지실 텐데. 조금 서운하지는 않으세요? 기자들은 온통 관심이 김용남 후보는 과연 단일화에 응할 것이냐 아닐 것이냐. 계속 어디 나가도 그 질문 계속 받고, 지금 똑같은 답변을 계속하고 계시는 것 같은데. 뭐 어떻게 하겠습니까. 저도 물어봐야겠죠. 혹시라도 또 그동안에 어떤 변화가 있는지 모르니까.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그런데 후보 단일화 또는 선거 연대는 그야말로 연대할 이유가 있을 때 하는 거 아니겠습니까? 그런데 이른바 단일화의 대상으로 언급되는 분들 중에 일부는 지금 이재명 정부가 추구하고 또 민주당도 역시 마찬가지인 중도 실용 정책과 안 맞는 것 같아요. 그러니까 지금 이재명 정부 들어서는 특히 과거의 낡은 이념의 틀을 벗어나서 국민 개개인에게 이익이 되는 방향으로. 그러니까 진영 논리를 떠나서 그리고 이른바 운동장을 넓게 쓰는 정책을 쓰고 있는데. 예를 들어서 조국혁신당 쪽은 아직도 과거의 진영 논리 내지는 이념의 틀에 갇혀 있는 것 같아서 연대하기 힘들다고 저는 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조국 대표와 연대가 힘들다. 그러면 더더욱 진보당 김재원 후보와의 연대도, 사실 범여권으로 같이 묶어서 기자들이 보도를 하고 있는데.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 글쎄요. 이제 진보당 김재연 후보님은 행사장에서만 잠깐 인사를 나눴을 뿐인데 이번 선거전에 들어서는 공방을 주고받은 적은 없어요. 그래서 앞으로 있을 어차피 22대 국회 임기가 2년이 남았으니까요. 정책 공조라는 측면에서 같이 할 부분도 있지 않을까라는 생각은 듭니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김용남 후보님 이제 하나만 더 질문하고 이 질문은 안 하겠습니다. 이제 공식 선거운동 기간이 곧 시작이 되죠. 아마 한 16일 정도 될 것 같은데 그 공식 선거운동 기간 들어가서 투표 용지 인쇄 직전까지는 그래도 현재로서는 아까 연대가 힘들 것 같다, 너무 생각이 다르다라고 말씀하셨는데. 그래도 정말 이기려면 우리가 힘을 합쳐야 하는 것 아니냐. 이런 또 지지자들의 요구가 있을 수도 있는데 어떻습니까?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 본선거 운동은 5월 21일부터 시작해서 13일 동안 펼쳐지고 물론 투표 용지 인쇄는 그로부터 한 일주일 정도 여유가 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 별 변화는 없을 거라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 별 변화는 없을 것이다. 알겠습니다. 지금 현재 이 다자 구도로 치러진다고 하더라도 민주당 김용남 후보는 내가 승리할 수 있다고 지금 확신을 하시는 것 같은데? 근거는 어디에 있습니까?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 아니 그렇게 확신을 가지니까 실핏줄 터져가면서 열심히 뛰고 있죠. 새벽부터.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 확신의 근거는 뭐입니까?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 체감하는 응원과 지지의 정도가 제가 몇 번 선거를 치러봤습니다만 가장 많은 지지를 받고 그 응원의 강도가 가장 높은 것 같습니다. 물론 제가 당선된 적보다는 떨어진 적이 많았습니다만 떨어질 때는 또 떨어질 거라는 감이 오거든요. 그런데 이번 선거는 전혀 그렇지는 않습니다. 양상이.



▷ 주영진 / 앵커 : 떨어질 때는 떨어지는 감이 오는데, 얘기는 안 하죠. 그렇죠?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 얘기 끝까지 안 하죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 이번에는 진짜입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에는 진짜입니까? 네. 경기도 평택을 선거에 출마하면서 내가 어떻게 무엇을 이 지역에 사는 분들에게 약속을 하고, 국회의원 선거는 지역 유권자들에 대한 약속이면서 동시에 전 국민에 대한 약속이잖아요. 어떤 부분들을 가장 강조하고 계세요?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 일단 평택을 지역은 면적이 상당히 넓습니다. 그러니까 평택항부터 삼성전자 평택캠퍼스가 있는 고덕까지 차로 달려도 1시간 이상이 걸릴 정도로 국회의원 선거구치고는 어마어마하게 넓은 지역인데요. 기본적으로 도시 인프라가 많이 부족해요. 그래서 거기 계신 분들이 신도시 지역은 신도시 지역대로 채워야 할 인프라가 많이 남아 있고요. 또 농촌 지역은 농촌 지역대로 정말 할 일이 너무너무 많습니다. 그래서 전반적인 도시 생활의 편익을 제공할 수 있는 인프라를 확충해서, 사실은 일자리는 반도체는 요새 서로 못 들어가서 난리잖아요. 그런데 서부 지역 쪽에 조금 더 자동차 산업을 기반으로 한 자동차 클러스터를 조성한다든지 아니면 평택호 주변에 관광산업단지 이른바 마이스 산업 거점을 마련하면 지금보다도 훨씬 좋은 일자리가 많이 생겨나면서도 집값이나 여러 가지 면에서는 서울보다는 훨씬 살기 좋은 지역을 만들 수 있거든요. 그래서 제가 포괄적으로 설명 드리면 서울보다는 평택특례시. 물론 아직 평택시는 특례시는 아니에요. 그런데 지금 인구가 대략 70만 명 정도 되는데 지금의 증가 폭으로 봐서는 곧 100만을 도달할 것 같거든요. 그러면 특례시로 격상되고 그래서 평택 특례시가 되는 시점쯤에는 도시 생활의 편익을 위한 인프라를 모두 갖춰서 서울보다 더 살기 좋은 평택 특례시를 만들겠다는 것이 목표고요. 또 지역구 국회의원이자 그야말로 국회의원이잖아요. 읍 의원이나 면 의원이 아니지 않습니까. 그런데 국정에 참여하는 것은 제가 약간의 전문성이 있다면 그러니까 우리나라 상장 기업의 거버넌스 개선과 관련해서 우리가.



▷ 주영진 / 앵커 : 지배구조 개선.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그렇죠. 이재명 정부 들어서 상법 개정 등등 개혁 작업을 지금 해 나가고 있습니다마는 아직 개혁 작업이 다 완수된 건 아닙니다. 앞으로 해야 할 일이 상당 부분이 남아 있어요. 그래서 그쪽 분야에 저의 약간의 전문성을 발휘해서 또 전체적인 우리나라가 그야말로 금융 강국 내지는 우리나라 이곳에 동아시아의 대표적인 금융 허브를 만드는 데 일조할 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이 자리에 아마 민주당 이성윤 의원이 나와서 그 부분을 한번 얘기했던 기억이 납니다. 김용남 후보에 대해서 사람들이 잘 모를 텐데, 의외로 우리 손가락으로 꼽히는 금융 전문가다. 검사 출신 이야기만 사람들이 알고 있는데, 의외로 정말 금융이 해박하고 꼭 들어왔으면 좋겠다는 얘기를 했던 기억이 나는데.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그게 많은 분들이 의외라고 생각하시는 게 저로서는.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜냐하면 정치 평론하고 국회의원 하고 그러다 보니까. 아무래도 많은 시청자분들이나 또 국민들이 보시기에는 김용남 의원도 그냥 정치권에 계신 분이구나. 이렇게만 생각을 했던 모양이죠.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그런데 저는 뭐 주식이나 자산운용과 관련한 전문가는 아니고요. 다만 입법을 통해서 말씀하신 대로 지배구조 개선이라고 흔히 표현합니다만는 기업들의 거버넌스를 개선시키는 데 어떠어떠한 점을 고치면 훨씬 좋아질 거다. 그런 점은 조금 제가 공부해서 알고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 김용남 후보도 정치권에 들어와서 지금까지 이렇게 살아온 이력, 내가 활동한 경력 이런 게 돌이켜보면 참 나도 파란만장하다, 이런 생각 안 드세요? 처음에 뭐 국민의힘 쪽인가요? 어떻게 되나요. 이렇게 정치를 하시게 된.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 제가 사실은 입당하는 시점 기준으로는 당명이 한나라당이었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 한나라당. 한나라당 하니까 아주 그냥 오래된 것 같습니다.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 당명은 여러 차례 바뀌었죠. 그런데 지금 국민의힘 전신 정당에 있다가 사실은 윤석열 정부가 아직 힘이 셀 때 서슬이 이른바 시퍼럴 때 뛰쳐나와서 이렇게 민주당에 합류하게 됐는데. 작년 대선 전에 제가 합류를 했거든요. 그런데 그때 당시 이재명 대선 후보를 지지하면서 제가 드린 말씀이 있습니다. DJ의 못 다 이룬 꿈을 이룰 사람이다. 그런 이유 때문에 저는 지지한다라고 말씀을 드렸거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : DJ의 못 다 이룬 꿈이다. 어떤 꿈을 얘기하실까요?



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 사실은 김대중 대통령이 IMF 사태 직후에 취임을 하셨잖아요. 그러니까 이른바 부도난 나라를 물려받은 건데. DJ의 꿈은 우리나라를 우리나라를 금융 강국으로 만드는 거였어요. 그래서 동아시아 금융허브를 이미 그때 했습니다. 그런데 사실은 그때 상황하고는 맞지 않죠. 그때는 달러가 없어서 부도가 난 상황인데. 금융 허브를 대한민국에 만든다는 것은 정말 꿈 같은 얘기였는데, 어쨌든 DJ의 꿈은 그거였던 게 확실해요. 그런데 그 이후에 잘 차곡차곡 단계를 밟아오지는 못했는데. 지금 이재명 정부 들어서 만 1년이 안 된 이 시점에 지금 코스피 기준으로는 3배 이상 올랐잖아요. 외국인 자본들이 많이 들어오고 있습니다. 특히 최근에는 중동 쪽 자본도 그쪽 전쟁 이후에 많이 들어오고 있는데 이렇게 되면 정말로 금융 허브를 만들 수 있는 기반이 닦이는 거고, 그렇게 되면 대한민국이 금융 강국으로 나아갈 수 있거든요. 그래서 제 예상 내지는 제가 1년 전에 당시 이재명 후보를 지지했던 이유가 현실화되고 있다. 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 처음에는 원래 이번에 출마할 거라는 생각 못하시지 않았습니까, 어떻습니까? 그런 제안이 오기 전까지는.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 제안이 오면서 그때는 지역을 열어놓고 처음에는 제안이 왔었던 거죠? 어디라고 특정 평택을이라고 특정한 상태에서 제안이 온 게.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 그건 아닙니다. 출마 의사를 먼저 물어봤고요. 다만 출마 지역을 당에서 결정해도 되겠느냐. 그래서 그렇게 하시라고 그랬는데 내심 쉬운 지역은 절대 아니겠구나라는 생각을 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 이렇게 나오신 분들에게 말씀드릴, 지금은 아직까지 지지를 호소하시면 안 되는 그런 기간이니까, 그래도 어쨌든 간에 이렇게 나오신 분들에게 말씀드리면서 한 30초 정도 시간 드릴 테니까 유권자분들 시청자분들에게 출마의 변 한번 얘기해 주시죠.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 평택을에 민주당의 공천을 받아 출마한 김용남입니다. 지금 이 시점은 아직 이재명 정부가 4년 이상 남아 있고요. 또 이번 6월 3일 선거를 통해서 경기도지사, 평택시장으로 선출되는 분들과 힘을 합쳐서 일을 해야 지역구 국회의원이 지역구의 숙원 사업을 빠르게 또 원활하게 처리할 수 있지 않을까 싶습니다. 이번 6.3 선거에서는 유권자 개개인의 이익을 위한 투표, 후보를 위한 투표가 아니고 유권자 본인을 위한 투표라는 관점에서 선거를 바라봐 주셨으면 감사하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 경기도 평택을의 민주당 후보로 나선 김용남 후보와의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 김용남 / 민주당 평택을 후보 : 감사합니다.