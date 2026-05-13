박보영, 데뷔 20주년 기념 사진전 개최…수익금 전액 기부

배우 박보영이 데뷔 20주년을 맞아 자신의 발자취와 진솔한 내면을 담은 특별한 전시를 선보인다.



13일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면, 박보영의 사진전 'Somewhere in between(썸웨어 인 비트윈)'이 오는 25일부터 31일까지 서울 성수동 복합문화공간 '플라츠2'에서 개최된다. 이번 전시는 오랜 시간 대중의 곁을 지켜온 박보영의 지나온 시간과 앞으로 이어질 이야기를 시각적으로 풀어낸 프로젝트다.



전시 타이틀인 'Somewhere in between'은 배우 활동 20주년을 맞이한 시점에서 스스로를 정의하기보다, 여전히 여정의 중간 어디쯤에서 나아가고 있는 현재의 감정을 담아냈다. 포토그래퍼 목정욱, 패션 매거진 마리끌레르가 협업했으며, 매거진 6월호 수록컷 외에도 오직 전시회에서만 볼 수 있는 미공개 컷들이 대거 공개된다.



특히 이번 전시는 단순한 사진 나열을 넘어 박보영의 개인적인 기록들을 공유하는 자리가 될 전망이다. 박보영은 이번 전시를 앞두고 "화려한 이벤트보다 지금까지 지나온 시간들과 기록들을 전시를 찾은 분들과 차분히 나누고 싶다. 작품 대본들과 오래 간직해온 물건들을 전시에 담으려는 이유도 '함께 걸어온 시간'을 보여주고 싶어서"라고 진심을 전했다.



팬들을 향한 감사의 마음은 기부로 이어진다. 이번 전시회에서 발생하는 모든 수익금은 전액 기부될 예정이다. 이는 오랫동안 한결같은 사랑을 보내준 팬들의 성원에 의미 있는 방식으로 보답하고자 하는 배우 본인의 뜻이 담겼다.



배우 박보영의 익숙하면서도 낯선, 가장 진솔한 순간을 만날 수 있는 이번 사진전은 시간대별 예약제로 운영된다.



[사진제공=BH엔터테인먼트]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)