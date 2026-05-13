정용진 이끈 '혁신 경영' 이마트, 1분기 영업이익 '14년 만에 최대'

▲ 이마트

이마트는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 1천783억 원으로 지난해 동기보다 11.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(13일) 공시했습니다.이번 영업이익은 1분기 기준으로 2012년(1천905억 원) 이후 14년 만에 최대칩니다.매출은 7조 1천234억 원으로 작년 동기 대비 1.3% 감소했고 순이익은 794억 원으로 5% 줄었습니다.앞서 정용진 신세계그룹 회장이 올해 신년사에서 '다시 성장하는 해'를 만들겠다고 선언했는데, 실제로 1분기부터 실적 개선이 뚜렷하게 나타났습니다.별도 기준으로는 매출 4조 3천888억 원, 영업이익 1천463억 원을 기록했습니다.별도 영업이익도 1분기 기준 2018년 이후 8년 만에 최대치를 달성했습니다.이마트는 1분기 실적에 대해 "통합 매입 기반의 원가 개선 효과를 바탕으로 가격 혁신을 이어가며 고객 체감 혜택을 높였고, 원가 효율 개선과 가격 재투자가 맞물리며 고객 방문을 늘리는 선순환 구조가 외형 성장과 수익성 개선을 뒷받침했다"고 분석했습니다.특히 스타필드 마켓으로 리뉴얼한 일산점(75.1%)을 비롯해 동탄점(12.1%), 경산점(18.5%) 등 공간 개선을 진행한 점포들의 매출이 일제히 증가한 것이 호실적을 이끌어냈습니다.일산점의 경우 방문 고객 수가 104.3% 급증하며 리뉴얼 효과가 확연했고, 3시간 이상 장기 체류 고객 비중도 리뉴얼 3개점 평균 87.1% 늘었습니다.오프라인 소비가 체류·경험 중심으로 변화하는 가운데 체험형 콘텐츠와 공간 구성을 갖춘 리뉴얼 점포가 문을 열면서 이마트의 경쟁력 개선에 힘을 실었다는 평가가 나옵니다.연초부터 '패러다임 시프트'를 강조해온 정 회장은 스타필드 마켓 죽전, 트레이더스 구월 등 주요 점포를 직접 방문하는 현장 경영으로 체질 변화의 속도를 높였다고 합니다.사업부별로 보면 이마트(할인점)는 총매출은 전년 대비 0.3% 감소한 3조 327억 원, 영업이익은 2.8% 증가한 803억 원을 기록했습니다.할인 행사 '고래잇 페스타'도 매출과 고객 수가 3.5%, 6.0% 신장하며 경쟁력을 입증했습니다.창고형 할인마트인 트레이더스는 1분기 총매출 1조 601억 원으로 역대 최고치를 경신했습니다.영업이익은 478억 원입니다.고물가 환경에서 대용량 가성비 중심의 상품 구성이 고객들에게 좋은 반응을 얻은 것으로 풀이됩니다.트레이더스는 올해 전체 운영 상품의 50% 이상 교체를 목표로 차별화 신상품을 확대해 경쟁력을 높여나간다는 계획입니다.자회사 조선호텔앤리조트는 관광객 증가에 따른 투숙률 상승과 객단가 개선에 영업이익이 116.7% 증가한 39억 원을 기록했습니다.스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 신규 출점에 힘입어 순매출이 7.3% 증가한 8천179억 원을 기록했습니다.영업이익은 58억 원 감소한 293억 원입니다.이커머스 SSG닷컴은 매출과 영업이익이 전년 대비 감소했으나 전 분기 대비로는 개선되며 수익성이 개선되는 흐름을 보였습니다.한편 지난해 알리익스프레스와 조인트벤처(JV)를 설립한 G마켓은 이번 실적부터 이마트 연결 실적에서 편출됐습니다.이마트는 G마켓에 대해 "1분기 영업손익은 적자지만 총매출(GMV)이 4년 만에 신장세를 보이며 반등에 성공했다"며 '계획된 적자'를 감수하며 시장점유율·고객 확대 등 외형 확장에 힘쓰고 있다고 설명했습니다.이마트는 "정용진 회장이 신년사에서 강조한 혁신적 패러다임 시프트가 1분기부터 가시적 성과로 나타나고 있는 가운데, 이러한 기존 사업의 성장세를 바탕으로 AI데이터 센터 건립 등 미래 신사업에도 박차를 가할 것"이라고 밝혔습니다.