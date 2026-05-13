[자막뉴스] "XX한 박수" '일베 의혹' 자막 직원 결국 퇴사…'뿔난' 노무현재단 사직구장 찾아가 꺼낸 말

지난 11일 프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널에 올라온 영상의 한 장면입니다.



롯데 내야수 노진혁 선수가 손뼉 치는 장면 뒷모습에 '무한 박수'라는 자막이 달렸는데, 노진혁의 유니폼 '노'자 바로 옆에 '무한 박수'가 합쳐진 장면이 노출되면서 극우 성향 커뮤니티 일베에서 고 노무현 전 대통령을 비하할 때 쓰는 표현이 의도적으로 사용된 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.



사건 발생 사흘째인 오늘, 롯데 구단은 해당 영상에 자막을 붙인 직원이 퇴사했다고 밝혔습니다.



롯데 구단 측은 "자막을 넣은 협력사 직원은 일이 있고 난 뒤 퇴사했다"면서 "혐오 표현을 고의로 붙인 것은 절대 아니다"라고 설명했습니다.



또 "향후 협력사에서 제작한 구단 유튜브 영상을 2차, 3차로 구단에서 직접 확인하는 시스템을 마련하기로 했다"며 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 고개 숙였습니다.



앞서 노무현재단 측은 오늘 입장문을 내고 "대중적 영향력이 큰 프로스포츠 구단의 공식 채널에서 특정 커뮤니티의 혐오 용어가 여과 없이 사용된 이번 사태에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔습니다.



어제는 부산 사직 구장을 직접 방문해 항의 서한을 전달하고 재발 방지를 요구하기도 했습니다.



노무현재단은 롯데 구단 측에 "광주 연고 팀과 경기 직후이자 5·18 민주화운동 기념일, 노무현 대통령 서거일을 목전에 둔 시점이라는 점을 고려하면 단순한 실수로 넘길 수 없다"는 입장을 전한 걸로 알려졌습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 유튜브 'GIANTS TV')