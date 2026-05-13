4월 건설사 체감경기 악화…수주 감소·비용 부담 확대 여파

▲ 서울 시내 한 아파트 건설 현장

지난달 건설사들의 체감 경기지수가 신규 수주 감소와 비용 부담 확대 등 영향으로 전월 대비 소폭 하락했습니다.한국건설산업연구원(이하 건산연)은 올 4월 건설경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 2.6포인트 하락한 65.2로 조사됐다고 오늘(13일) 밝혔습니다.CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 건설경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 뜻입니다.100을 웃돌면 낙관적 시각이 우세하다는 의밉니다.자재수급지수가 큰 폭으로 하락하고 자금 조달 여건도 악화하면서 체감 경기가 전반적으로 위축됐다고 건산연은 분석했습니다.부문별 세부 지수를 보면 공사기성지수(77.3)는 1.4포인트, 수주잔고지수(71.4)는 6.7포인트 각각 상승했으나 신규수주지수(66.6)는 1.9포인트 하락했습니다.자재수급지수(55.3, -19.0포인트)는 크게 하락했고 자금조달지수(65.7, -6.1포인트)와 공사대수금지수(73.1, -6.0포인트)도 낮아져 비용·금융 여건이 악화한 상황을 반영했습니다.공종별 신규수주지수는 토목(71.0)이 6.0포인트 하락해 부진했고 주택(70.8)은 9.3포인트 상승했습니다.비주택 건축(62.6)은 2.8포인트 내려 부진이 지속됐습니다.기업 규모별로는 대기업지수(75.0, -9.6포인트)와 중견기업지수(60.0, -7.9포인트)는 하락했고 중소기업지수(60.7)는 보합을 나타냈습니다.지역별로는 서울지수(66.5)는 8.6포인트 하락했고 지방지수(65.3)는 4.0포인트 올랐습니다.지난 3월 건설수주는 21조 4천억 원으로 작년 동월 대비 28.3% 증가했습니다.공공 수주(5조원)는 사회간접자본(SOC) 예산 조기 집행 영향으로 지난해 대비 57.8%, 민간 수주(16조 4천억 원)는 대형 프로젝트에 힘입어 21.4% 각각 늘었습니다.건설경기 동행지표인 건설기성은 작년 대비 2.5% 감소한 12조 3천억 원으로 집계됐습니다.공공·토목 부문이 증가했으나 민간·건축 부문 부진 지속으로 회복 강도는 전반적으로 미흡했습니다.3월 건설업 취업자는 191만 6천 명으로 작년 대비 0.8% 줄었습니다.건설 물가지표인 건설공사비지수는 134.4로 작년 대비 2.5% 상승했습니다.이지혜 건산연 연구위원은 "3월 건설수주는 공공과 민간 모두 증가하며 양호한 실적을 보였으나 대형 사업과 정책 집행 영향이 크게 작용한 측면이 있다"며 "기성 감소와 민간 건축 부진이 지속되는 가운데 체감경기 역시 다시 위축되며 건설경기 전반의 회복 흐름은 아직 제한적인 상황"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)