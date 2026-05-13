'5경기 3골 2도움' 강원 김대원, 4월 K리그 '이달의 선수' 선정

▲ 4월 'EA 스포츠 이달의 선수'에 뽑힌 김대원

프로축구 K리그1 강원FC의 '핵심 공격수' 김대원이 4월 최고의 활약을 펼친 선수로 뽑혔습니다.한국프로축구연맹은 "김대원이 4월 'EA 스포츠 이달의 선수'로 선정됐다"고 밝혔습니다.이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기에서 수훈선수(MOM), 베스트11, 최우수선수(MVP)에 선정된 선수 중 프로연맹 기술연구그룹(TSG) 기술위원회 투표(60%)를 통해 먼저 후보군을 추립니다.이후 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA스포츠 FC온라인 이용자 투표(15%)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수를 수상자로 정합니다.후보에는 김대원(강원), 말컹(울산), 세레스틴(제주), 이호재(포항)가 이름을 올린 가운데 김대원은 합산점수 37.03점을 기록하며 말컹(35.27점)을 1.76점 차로 따돌리고 수상의 영예를 맛봤습니다.김대원은 4월에 열린 5경기에 모두 출전해 3골 2도움을 기록하며 강원의 공격을 이끌었고, 평가 기간 김대원은 라운드 MVP 2회, 베스트11 3회에 선정됐습니다.특히 9라운드 김천전(3-0승)에서는 2골 1도움을 기록, 팀이 뽑아낸 3골을 모두 책임졌습니다.김대원은 트로피와 상금을 받고, 올 시즌 유니폼에 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 받습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)