첫 '자율주행 전용보험' 나온다…사고당 최대 100억 원 보장

▲ (왼쪽부터) 현대자동차 박민우 사장, 한국교통안전공단 정용식 이사장, 국토부 김윤덕 장관, 광주광역시 강기정 시장, 삼성화재 이문화 사장

삼성화재가 업계 최초로 자율주행 전용보험을 출시합니다.삼성화재는 오늘(13일) 국토교통부가 주관한 '대한민국 자율주행 국가대표팀 출범식'에 참석해 자율주행 실증도시 구축을 위한 다자간 업무협약을 체결했다며 이같이 밝혔습니다.이번 협약을 통해 사고당 최대 100억 원, 연간 총 300억 원을 보장하는 업계 유일 '자율주행 전용보험'을 출시합니다.보장 범위는 제조사·소프트웨어(S/W)개발사·차량관제사 과실에 의한 사고는 물론, 외부 해킹에 따른 사이버 보안 리스크까지 확대했습니다.보험 가입부터 사고 처리까지 한 번에 해결하는 '원스톱 서비스'를 기반으로 사고 분석, 정보기술(IT) 보안 컨설팅 등 기업 맞춤형 서비스도 함께 제공합니다.이와 함께 365일 24시간 운영되는 전용 콜센터와 현장 출동 체계를 구축하고, 전담 통합보상팀·자율주행차 사고분석센터·교통안전문화연구소·정비기술지원센터 등 회사 전문조직을 활용해 선제적 리스크 관리 체계를 구축할 예정입니다.삼성화재 관계자는 "실제 주행 데이터를 활용해 자율주행 시대에 최적화된 보험 요율과 혁신적인 상품을 설계하겠다"며 "앞으로도 모빌리티 산업 변화의 든든한 조력자로서 보험 본연의 역할뿐만 아니라 사회적 안전망 구축을 실현해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=삼성화재 제공, 연합뉴스)