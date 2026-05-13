"원재료값 매년 떨어졌는데…생리대 가격은 3년간 18% 뛰어"

▲ 서울의 한 다이소에 생리대가 진열돼 있다

생리대 원재료 가격이 하락했지만 주요 생리대 소매 가격은 오히려 상승했다는 분석이 나왔습니다.한국소비자단체협의회가 오늘(13일) 발간한 매거진 '소비자'를 보면, 생리대 원재료 가격이 급등할 때 국내 주요 제조업체들이 제품 가격을 인상했습니다.이후 원재료 가격이 하락 전환했으나 가격은 대체로 소폭 상승하는 흐름을 나타냈습니다.생리대 주요 원재료인 펄프 가격이 2022년 38.2% 급등하면서 유한킴벌리는 2023년 6월 편의점 생리대 20여 종의 판매 가격을 5∼8% 인상했습니다.LG유니참도 2022년 바디피트 등 16종 가격을 7.9∼12% 올렸습니다.이후 원재료 가격이 하락세로 전환했으나 제품 가격은 떨어지지 않았습니다.한국소비자단체협의회가 깨끗한나라 사업보고서를 토대로 시세를 분석한 결과, 펄프 시세는 2022년 ㎏당 1천38원에서 2022년 933원, 2024년 929원, 지난해 3분기 824원으로 떨어졌습니다.생리대 표지와 방수층 등에 쓰이는 석유화학 원재료도 비슷합니다.폴리에틸렌(PE) 가격 흐름을 보여주는 HDPE 연평균 가격은 2023년 전년 대비 7.5% 하락했고 2024년 2.0% 올랐다 지난해 다시 2.5% 내렸습니다.하지만, 유한킴벌리 '화이트 시크릿홀 울트라 슬림 날개 중형'(18개입) 가격은 2022년 평균 5천959원에서 2023년 6천490원, 2024년 6천917원, 2025년 7천36원으로 올랐습니다.2025년 평균 가격이 2022년보다 18.1% 높습니다.한국소비자단체협의회는 이를 두고 "유통 채널별 가격 차이와 행사 여부에 따라 실제 소비자가격에는 차이가 있을 수 있지만, 전체적인 흐름을 보면 원재료 가격 하락이 제품 가격 인하로 이어지지 않고 있다"고 지적했습니다.생활용품 업계는 '반값 생리대' 제품 공급을 확대하고 가격이 싼 신제품을 잇달아 내놓고 있습니다.유한킴벌리는 지난 3월 '좋은느낌 순수 수퍼롱 오버나이트'를 출시, 중저가 제품을 확대했습니다.LG유니참은 자사 프리미엄 제품 가격의 50% 수준인 '쏘피 레귤러'를 지난달 선보였습니다.쿠팡은 자체브랜드(PB) '루나미' 생리대, 홈플러스는 '샐리의 법칙 니즈원 생리대' 등 초저가 제품을 판매 중입니다.한국소비자단체협의회는 "특정 시점 일부 비용만 강조해 가격 인상을 하지 않은지 점검이 필요하다"며 "성평등가족부가 '공공 생리대' 사업을 하고, 반값·저가 생리대 출시도 예고된 만큼 프리미엄 중심으로 형성된 시장에 새 변화를 가져올 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)