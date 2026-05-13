에피소드컴퍼니, 첫 배급작 '도라'로 칸 초청 수확

정주리 감독의 신작 '도라'가 제79회 칸국제영화제 감독주간에 초청된 가운데 신생 회사인 에피소드컴퍼니(EPISODE COMPANY)의 조력도 눈길을 끌고 있다.



에피소드컴퍼니는 AI와 뉴테크 기반의 글로벌 IP 콘텐츠 기업이다. 첫 배급작인 '도라'가 칸국제영화제 '감독주간'을 통해 월드 프리미어로 공개를 앞두고 있다.



'도라'는 '도희야', '다음 소희'로 3편 연속 칸영화제에 초청된 정주리 감독의 신작이다. 한국, 프랑스, 룩셈부르크, 일본 4개국이 참여한 국제 공동제작 프로젝트로, 일본 아카데미상 수상자 안도 사쿠라와 라이징 스타 김도연이 한국과 일본 두 나라를 오가는 두 여성의 이야기를 섬세하게 끌어간다. 영화는 5월 17일(현지시간) 칸국제영화제 감독주간에서 월드 프리미어로 공개된다.



부분 투자도 공격적으로 해나가고 있다. 5월 21일 개봉하는 연상호 감독의 '군체', 6월 3일 개봉하는'와일드씽'의 부분 투자까지 잇달아 확정했다. 텐트폴 영화와 작가주의 영화를 동시에 아우르는 다변화 전략을 통해, 한국 영화 시장에 새로운 활력을 불어넣겠다는 행보다.



에피소드컴퍼니는 메이저 투자배급사 출신 인력들이 참여해 투자 및 배급 노하우를 바탕으로 사업을 운영하고 있으며, 작품성과 시장성을 고려한 콘텐츠 확보에 주력하고 있다. 투자 리스크를 줄이기 위한 전략도 함께 추진 중이다.



에피소드컴퍼니 관계자는 "첫 배급작 '도라'의 선택과 5월, 6월로 이어지는 전략적 투자 라인업은 회사가 나아갈 새로운 도전의 출발점"이라며 "앞으로도 역량 있는 창작자들과 함께 영화 산업의 활력을 도모하고, 한국 영화계에 새로운 바람과 발전적인 방향을 제시하겠다"고 밝혔다.









(SBS연예뉴스 김지혜 기자)