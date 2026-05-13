165만 유튜버 상해기, 세 번째 음주운전+도주 사과…여론은 '싸늘'

구독자 165만 명을 보유한 먹방 유튜버 상해기(본명 권상혁)가 음주운전 적발 및 도주 사건을 인정하고 사과했다. 사건이 발생한 지 약 8개월 만이다.



상해기는 지난 10일 자신의 유튜브 채널에 '안녕하세요, 상해기 권상혁입니다'라는 제목의 영상을 올리고 카메라 앞에 섰다. 흰색 트레이닝복 차림의 상해기는 "조금 늦었지만 제가 저지른 돌이킬 수 없는 잘못에 대해 고개 숙여 사죄드리고자 한다. 저는 지난해 9월 음주운전을 했다. 2020년과 2021년에 이어 세 번째 적발이었다."고 잘못을 인정했다.



이어 "저를 믿고 응원해 줬던 분들께 큰 실망과 상처를 드렸다는 점 너무나 잘 알고 있다. 진심으로 죄송하다. 거리가 짧으니까, 술이 깬 것 같으니까라는 안일한 생각으로 운전대를 잡았다. 그 선택이 얼마나 위험하고 무책임한 행동이었는지 깊이 반성하고 있다."면서 "여러분들께서 보내주시는 비판과 실망 역시 당연하다고 생각한다. 변명하지 않겠다. 저는 비난받아 마땅한 행동을 했다. 제 잘못을 세상 앞에 명확히 기록하고 다시는 같은 잘못을 반복하지 않겠다."고 고개를 숙였다.



앞서 상해기는 지난해 9월 21일 새벽 서울 강남구에서 송파구까지 음주 상태로 운전한 뒤 경찰의 추격을 피해 도주한 혐의를 받았다. 당시 그는 차량을 도로 한복판에 세운 뒤 동승자와 함께 달아났고, 약 300m를 도주하다 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌다. 현장에서는 음주 측정 요구에도 불응한 것으로 알려졌다.



트레이너 출신으로 먹방 콘텐츠를 주로 했던 상해기는 음주운전 적발 전까지 활발히 밀키트 판매 등을 이어왔다. 하지만 음주운전 적발 이후 경찰의 단속을 피해 여성 동승자와 함께 주택가에서 도주하는 모습이 담긴 CCTV가 공개되며 모든 활동을 중단했다.



누리꾼들은 상해기의 이번 공개 사과에 대해서 싸늘한 반응을 보이고 있다. 사과 영상이 사건 발생 수개월 뒤에 나온 입장인 데다가, 음주운전 적발 또한 이번이 처음이 아닌 무려 세 번째였다는 사실이 알려지자, 방송 재개를 위한 억지 사과가 아니냐는 반응을 보였다.



마지막으로 상해기는 "보다 일찍 입장을 밝히지 못한 비겁함에 대해서도 사과드린다"며 "저의 무책임한 행동으로 실망하셨을 모든 분들께 진심으로 고개 숙여 다시 한번 사죄드린다"고 덧붙였다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)