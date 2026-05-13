이상엽, '핑크박스' 주인공 캐스팅…어둠의 영화 평론가 변신

배우 이상엽이 영화 '핑크박스'에 주인공으로 캐스팅 됐다.



'핑크박스'는 백만 팔로워를 달성한 5명의 유명 인플루언서들이 기념 파티 이후 의문의 연쇄 실종 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 옴니버스 형식으로 그린 공포 영화다.



이상엽은 '어둠의 영화 평론가'라 불리는 현수 역으로 분해 극장가에 출격한다. 현수는 독설 가득한 영화 비평으로 유명해진 뒤, 백만 구독자를 거느리는 인플루언서이자 '스타맨' 에피소드를 책임질 주인공이다. 작품의 흥행을 좌지우지할 만큼 크리에이터로서 성공 가도를 달리던 중, 눈앞에 나타난 핑크박스를 마주하며 벌어지는 일을 통해 순도 100%의 공포감을 선사할 예정이다.



이상엽은 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 주연진 캐스팅에 이어, 방영 중인 TV 조선 '석삼플레이 시즌1'을 통해 브라운관에서 활발한 활동을 이어가고 있다. 여기에 공포 장르에 첫 출사표를 던지는 이상엽의 새로운 도전에도 관심이 쏟아진다.



'핑크박스'는 지난 7일 크랭크인하며 본격적인 촬영에 돌입했다.



<사진 제공 = 매니지먼트 레도>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)