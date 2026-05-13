질문 폭격기 이상윤→법륜스님에 까부는 MZ막내 우찬…'스님과 손님', 캐릭터 티저 공개

SBS 새 예능 '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')이 배우 이상윤과 그룹 올데이 프로젝트 멤버 우찬의 극과 극 매력이 담긴 캐릭터 티저를 공개했다.



오는 19일 밤 9시 첫 방송을 앞둔 '스님과 손님'은 '국민 멘토' 법륜스님과 손님들이 함께 인도를 여행하며 '진정한 나'를 찾아가는 즉문즉설 로드 여행기다. 법륜스님의 34년 인도 성지순례 여정이 예능 최초로 공개된다는 소식에 방영 전부터 뜨거운 화제를 모으고 있다.



13일 공개된 티저에서 가장 눈길을 끄는 것은 배우 이상윤의 변신이다. 과거 법륜스님과 인연을 맺었던 이상윤은 8년 만의 재회에 설렘을 드러냈으나, 여정이 시작되자마자 반듯한 엘리트 이미지 대신 '질문 폭격기'로 돌변했다. 그는 이동 시간과 휴식 시간을 가리지 않고 묵혀왔던 질문을 쏟아냈으며, 대화가 끝날 법한 순간마다 "마지막으로 하나만 더"를 외치는 면모를 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.



막내 우찬의 활약도 기대를 모은다. 우찬은 낯선 인도 땅에서도 주눅 들지 않는 '파워 E' 특유의 친화력을 뽐냈다. 현지인과의 거침없는 소통은 물론 능숙한 흥정 실력까지 선보이며 팀의 '황금 막내' 역할을 톡톡히 해냈다. 이를 지켜본 노홍철이 "정체가 뭐냐"며 감탄할 정도로 우찬은 독보적인 에너지를 발산했다.



특히 우찬은 50세 나이 차이가 나는 법륜스님 앞에서도 기죽지 않는 'MZ식 직진 화법'을 선보였다. 스님에게 카메라 각도를 제안하고 솔직한 질문을 던지는 우찬의 당당함에 법륜스님 역시 연신 웃음을 터뜨리며 두 사람 사이의 특별한 케미스트리를 예고했다.



서로 다른 매력을 지닌 이상윤과 우찬이 법륜스님과 함께 하는 유쾌한 인도 여행기 '스님과 손님'은 오는 19일 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)