MLB 이정후, 2타점 멀티히트 활약…김혜성은 무안타 침묵

▲ 12일(현지시간) 2타점 적시타를 친 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 김혜성(로스앤젤레스 다저스)과의 '히어로즈 더비'에서 멀티히트를 기록했습니다.이정후는 오늘(13일) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 다저스와 방문 경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 2안타 2타점 1삼진을 올렸습니다.이정후의 시즌 타율은 0.272(158타수 43안타)로 상승했습니다.이날 이정후는 다저스 선발 우완 야마모토 요시노부를 맞아 힘을 쓰지 못했습니다.첫 타석인 1회초엔 우익수 뜬공으로 물러났고, 3회초 투아웃에선 유격수 땅볼에 그쳤습니다.5회초 투아웃에선 풀카운트 승부 끝에 삼진을 당했습니다.하지만 4대 2로 앞선 7회초 투아웃 1, 2루에서 다저스 바뀐 투수 블레이크 트레이넨의 가운데로 몰린 시속 152.8㎞ 포심 패스트볼을 우중간 적시타로 연결해 주자를 모두 불러들였습니다.마지막 타석인 9회초 2사에선 유격수 쪽 내야 안타를 만들며 멀티히트를 작성했습니다.반면 다저스의 9번 타자 2루수로 경기에 나선 김혜성은 4타수 무안타 1삼진을 기록했습니다.이로써 김혜성은 지난 9일 애틀랜타 브레이브스전 이후 12타수 연속 무안타 침묵을 이어갔습니다.시즌 타율은 0.268(81타수 22안타)로 하락했습니다.2회말 투아웃에서 삼진을 당한 김혜성은 5회말 선두 타자로 나서 유격수 땅볼에 그쳤습니다.7회말 원아웃 1루에선 샌프란시스코 호엘 페게로의 159.1㎞ 포심 패스트볼을 잘 받아쳤지만 우익수 이정후의 호수비로 잡히고 말았습니다.9회말 원아웃에선 투수 땅볼로 물러나며 경기를 마쳤습니다.샌프란시스코는 다저스에 6대 2로 이기며 3연승을 질주했습니다.18승 24패, 승률 0.429로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.반면 다저스는 4연패 늪에 빠졌습니다.24승 18패, 승률 0.571로 같은 지구 2위를 마크했습니다.부상으로 긴 시간 재활했던 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 이날 2025년 9월 29일 피츠버그 파이리츠전 이후 226일 만에 빅리그 무대에 복귀했습니다.김하성은 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 시카고 컵스와 홈 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 올렸습니다.지난해 12월 애틀랜타와 1년 2천만 달러에 계약한 김하성은 올해 초 한국에서 빙판길에 미끄러지는 불운을 겪으면서 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술대에 올랐습니다.이후 지난달 29일부터 마이너리그에서 9경기에 출전하며 실전 감각을 조율한 후 이날 MLB 무대에 복귀했습니다.김하성은 첫 타석인 3회말 1루에선 2루수 땅볼, 5회말 원아웃에선 3루수 뜬공으로 물러났습니다.5대 2로 앞선 6회말 투아웃 1루에선 상대 두 번째 투수 라이언 롤리슨을 상대로 5구째 149㎞ 몸쪽 포심 패스트볼을 골라내며 볼넷으로 출루했습니다.마지막 타석인 8회말 투아웃 1, 3루에선 2루 땅볼로 물러났습니다.이날 김하성은 수비에서 좋은 모습을 보여줬습니다.1대 1로 맞선 4회초 원아웃 만루에서 컵스 모이세스 바예스테로스의 2루 방면 빠른 내야 타구를 잡아내며 2루수에게 연결해 아웃카운트를 잡아냈습니다.타구가 내야를 빠져나갔으면 2점을 내줄 상황이었지만 1점만 허용하면서 실점을 최소화했습니다.애틀랜타는 컵스에 5대 2로 이겨 3연승을 이어 나갔습니다.29승 13패, 승률 0.690으로 NL 동부지구 1위를 사수했습니다.한편 샌디에이고 파드리스에서 뛰는 송성문은 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 밀워키 브루어스와 방문 경기에서 벤치를 지켰습니다.샌디에이고는 밀워키에 4대 6으로 졌습니다.(사진=게티이미지)