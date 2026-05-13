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[자막뉴스] "초등학생이 운전하고 있어요"…훔친 차 '죽음의 질주' 초등생 일당 추적 중

김지욱 기자
작성 2026.05.13 14:56 조회수
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오늘(13일) 오전 7시 20분 충남 천안시 동남구의 한 아파트 지하 주차장에서 "차량을 도난당했다"는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

그로부터 약 1시간 뒤 근처 초등학교 부근에서 "초등학생이 차를 운전해 주변을 돌아다니고 있다"는 신고가 잇따라 접수됐습니다.

경찰은 해당 차량을 뒤쫓았고 오늘 오전 인근 도로에서 운전대를 잡고 있던 초등학생 A 군을 현행범 체포했습니다.

경찰 조사 결과 A 군은 잠금장치가 돼 있지 않은 차량 문을 열고 들어가 시동이 걸리자 차를 훔쳐 달아난 것으로 조사됐습니다.

도주 과정에서 시설물을 들이받는 사고를 내긴 했지만 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌습니다.

경찰은 또 같이 범행을 벌인 또래 2명이 더 있는 것으로 보고 이들도 추적 중입니다.

경찰은 공범을 추적하는 한편 A 군을 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정입니다.

앞서 2년 전에는 무면허로 차량을 몰면서 인터넷 생방송을 한 우즈베키스탄 국적 중학교 2학년생과 내국인 초등학교 6학년생이 경찰에 붙잡히기도 했습니다.

당시 이 사건을 저지른 초등학생은 형사 미성년자인 촉법소년에 해당해 형사 처벌을 받진 않았습니다.

(취재 : 김지욱, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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